Pripravite pokovko: prihaja prava filmska poslastica

Kaj pravite na takšen scenarij: udoben kavč, dobra družba, polna skleda pokovke in filmski maraton v znamenju izjemnih filmov evropske produkcije. To jesen boste takšen scenarij zlahka doživeli v domači dnevni sobi, saj boste na streaming servisu PICKBOX NOW lahko ekskluzivno izbirali med kar 24 novimi evropskimi filmi, ki so jih pred kratkim predvajali na priznanih filmskih festivalih, pod njimi pa so zanimiva nova imena režiserjev in ustvarjalcev.

Hrvaška pretočna storitev PICKBOX NOW je namreč združila moči z evropskimi pretočnimi storitvami pri novem projektu Streaming Europe. Partnerji pri projektu so francoski LMC, belgijski in luksemburški UniversCine in nemški Sooner.

PICKBOX NOW nikoli ni bil vaš klasični streaming – od začetka so vam prinašali drugačne vsebine, se posvečali najboljšim britanskim serijam, skandinavskim naslovom, ki so osvojili občinstvo po vsem svetu, pa tudi filmskim novostim ter bogati ponudbi klasik.

Najnovejši evropski filmi bodo navdušili ljubitelje grozljivk, kriminalk, dram in komedij, torej bo v pisani ponudbi filmov vsak našel kaj zase, hkrati pa bomo tokrat tudi prvič predstavili filme Pickbox Originals, ki bodo na voljo ekskluzivno na PICKBOX NOW!

Četverica, ki vas bo pognala v vrhunsko filmsko galaksijo

Evropski filmski maraton se je na platformi PICKBOX NOW že začela. Predstavljamo vam izbor prvih štirih, v naslednjih mesecih pa boste lahko uživali še v 20 neverjetnih filmskih produkcijah. Verjamemo, da boste prav težko izbrali samo enega favorita.

Runner (Kje si?)

Režiserji: Andrius Blazevicius

Igralci: Zygimante Elena Jakstaite, Marius Repsys, Laima Akstinaite

Država: Litva

Leto: 2021

Žanr: triler

Ko njen fant doživi psihotično epizodo in izgine, se ga Maria odpravi iskat, da bi mu pomagala. Preišče vsako sled o tem, kje je, in kmalu se znajde na odisejadi skozi mesto. Vedno je korak za njim, vendar se bori, slabim možnostim navkljub, tako za svojo ljubezen kot svojo svobodo.

Film se posveča številnim vprašanjem, vključno z duševnim zdravjem in vseprisotnostjo družbenih omrežij. Tako postane opojna mešanica misli, idej in filozofskih razmišljanj.

Runner so v zadnjih dveh letih predstavili na različnih evropskih filmskih festivalih, prejel je številne pozitivne kritike in dve pomembni nagradi: najboljši baltski film (Filmski festival Tallinn Black Nights FF 2021) in Best Feature (Filmski festival Riga FF 2021).

Glavna igralka v filmu Žygimantė Elena Jakštaitė je bila na letošnjem Berlinalu izbrana kot vzhajajoča zvezda oziroma t. i. Shooting Star. O njeni vlogi je žirija Shooting Star povedala: »Žygimantė Elena Jakštaitė je naravna sila, polna strasti in surove energije, ki praktično skače z zaslona.«

Nico (Nico)

Režiserji: Eline Gehring

Igralci: Sara Fazilat, Javeh Asefdjah, Sara Klimoska

Država: Nemčija

Leto: 2021

Žanr: Drama

Nico s svojo najboljšo prijateljico Roso uživa v poletju v Berlinu, vse dokler je rasistični napad ne vrže iz brezbrižnega življenja. Pretresena zaradi dogodka se medicinska sestra z geriatričnega oddelka odloči, da nikoli več ne bo žrtev, in začne trenirati s svetovnim prvakom v karateju.

Film so predstavili na številnih festivalih po svetu, na nemškem filmskem festivalu je Sara Fazilat prejela nominacijo za najboljšo igralko.

Sara Fazilat ni prevzela le naslovne vloge, temveč je film nastal tudi na njeno pobudo. V filmu je nastopila tudi kot filmska producentka s svojim podjetjem Third Culture Kids. V sklopu priprav na snemanje je več kot leto dni trenirala karate in opravila tudi štiri izpite.

Between Dog and Wolf (Podobe v somraku)

Režiserji: Irene Gutiérrez Torres

Igralci: Juan Bautista López, Alberto Santana, Miguel Soto

Država: Španija, Kuba

Leto: 2020

Žanr: Drama

Globoko v kubanskem pragozdu trije veterani angolske vojne sodelujejo v tajnem obredu: ponovno trenirajo, da bi spet postali vojaki, kakršni so bili nekoč – poslednji samuraji kubanske revolucije, pripravljeni na obračun s sovražnikom.

Film so izredno dobro sprejeli na številnih festivalih po svetu, kjer je nabral kar nekaj pomembnih nagrad:

Mednarodni festival Gijon: najboljši španski film in najboljši režiser

Black Movie Film festival: nagrada kritike

MiradasDoc International Documentary Film Festival: nagrada za najboljši nacionalni film

Chiloe International Film Festival: najboljši mednarodni igrani film

Panorama du Cinéma Colombien: nagrada žirije za najboljši igrani film

Songs for a Fox (Pesmi za lisico)

Režiserji: Kristijonas Vildziunas

Igralci: Saulius Bareikis, Agnese Budovska, Lukas Malinauskas

Država: Litva, Latvija, Estonija

Leto: 2021

Žanr: Drama

Zgodba, ki temelji na mitu o Orfeju in Evridiki, se odvija v sanjah glavnega junaka in realnosti letargičnega postsovjetskega podeželja. Dainius, vodilni pevec skupine, trpi po smrti svoje ljubice in se zapre v odmaknjeno zapuščeno kmetijo, obdano z močvirji. Njegova edina želja je, da bi v sanjah videl svojo pokojno ljubico, zato se uči umetnosti lucidnega sanjanja, pri čemer mu pomaga mladostnik, ki ga reši pred izkoriščanjem lokalnih sanjačev.

Film bi lahko opisali kot glasbeno-čarobni postsovjetski realizem. Pesmi, ki se pomikajo v ospredje, delujejo kot komentar in dodajajo sanjskost in bolečino. V melanholičnem filmu nastopata litovski glasbenik Saulius Bareikis iz skupine Šiaurės Kryptis, ki je posnel posebej za film napisane pesmi, in latvijska igralka Agnese Budovska.

