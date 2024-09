Prosti čas je vse pomembnejša valuta tudi za zaposlene

V nadaljevanju preberite:

Med zaposlenimi in iskalci dela je vse pomembnejši podatek, koliko imajo prostega časa in v tem okviru dopusta, je potrdila Petra Hartman z Inštituta Ekvilib. To potrjujejo izkušnje podjetij, ki omogočajo fleksibilen delovnik, več prostih dni, predvsem v življenjskih obdobjih, ko imajo zaposleni več skrbstvenih obveznosti, in navsezadnje pravico do odklopa. Uvajajo tudi tihe ure, sobotno leto ter ukrepe za usklajevanje družinskega in delovnega življenja ... »Smo majhna ekipa in v takšni ekipi se morajo ljudje dobro počutiti,« ugotavlja Marko Pavčnik, chef restavracije Pavus.