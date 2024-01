Prva dama in njena Dior torbica

Zgodba bi morda bolj sodila v rubriko Saj ni res, pa je, a postaja prva politična tema v Južni Koreji. Država je namreč tik pred volitvami, stranka predsednika Jun Suk Jeola (Stranka moči ljudstva PPP) pa je v krizi, ker njegovo ženo Kim Keon Hi obtožujejo, da je pred več kot letom dni za darilo sprejela luksuzno torbico.

Prvo damo so namreč na skrivaj posneli, ko ji je razkošno darilo izročil korejsko-ameriški pastor Čoi Jae Joung, ki zagovarja združitev s Severno Korejo in je večkrat obiskal komunistično državo. Kot je povedal, je obiskal prvo damo leta 2022, le nekaj mesecev potem, ko je njen mož postal predsednik. Med tem srečanjem, tako trdi Čoi, je slišal njen telefonski pogovor, ki se je dotaknil občutljivih državnih zadev. »Prestrašen« zaradi narave domnevnega pogovora, se je odločil, da bo na skrivaj posnel njuno naslednje srečanje, pri čemer je uporabil vohunsko kamero, skrito v zapestni uri. Ko se je drugič srečal s prvo damo, ji je podaril Diorjevo torbo, ocenjeno na 3 milijone vonov (več kot dva tisoč evrov). Torbico in skrito kamero je zagotovila levičarska novičarska stran Voice of Seoul, ki je znana po svojem odločnem nasprotovanju vladi in je video objavila konec novembra, piše britanski Guardian. V njem je videti in slišati prvo damo: »Zakaj kar naprej kupuješ takšne predmete? Prosim, ne kupujte tako dragih stvari.«

Torbica last vlade

V pogovoru za tuje medije je Choi dejal, da ga je vodila zgolj pravica javnosti, da izve o domnevni korupciji. Trdi, da je vnaprej poslal sporočilo in prvo damo obvestil, da prinaša torbico. Južnokorejski zakoni proti podkupovanju zakoncev javnih uradnikov namreč prepovedujejo prejemanje daril v vrednosti več kot 1 milijon vonov (700 evrov), pa še ta morajo biti »v povezavi z dolžnostmi javnega uradnika«. Kot še piše Guardian, sami niso mogli neodvisno preveriti videa ali Čojevih trditev, vendar je južnokorejska protikorupcijska agencija sporočila, da preiskuje primer. Uradne izjave predsedniškega urada še do danes ni bilo. Je pa predsednikov urad za južnokorejske medije potrdil, da torbico hranijo kot last vlade.

Prva dama Kim Keon Hee se je že večkrat znašla v središču polemik, vključno s plagiatorstvom v zvezi z njenimi akademskimi publikacijami, napihnjenim življenjepisom in obtožbami o manipulaciji delnic. V začetku januarja je njen soprog predsednik vložil celo veto na predlog zakona, ki bi dovolil posebno preiskavo o vpletenosti njegove žene v manipulacijo delnic.

Kot piše BBC, je nedavna anketa pokazala, da 69 odstotkov volilnih upravičencev v državi želi pojasnilo predsednika v zvezi z dejanji soproge. Volitve v Južni Koreji pa se bližajo, predvidene so za 10. april.