Prvi pomen samostalnika prvenstvo, kot ga razlaga SSKJ2, se glasi 'kar je določeno z dejstvom, da je kdo prvi, najboljši' oziroma 'da je kaj po pomembnosti prvo' oziroma 'da je kdo glede česa časovno prvi'. Kljub temu, da temeljni slovar temu izhodiščnemu pomenu priznava nekakšno prvenstvo s tem, da ga skladno s slovaropisnimi načeli postavlja na prvo mesto, je ta v jezikovni rabi, kot jo izkazuje besedilni korpus Gigafida, po pogostnosti na drugem mestu. Nesorazmerno večjo pogostnost pojavljanja imajo namreč zveze, kot so svetovno, evropsko, državno prvenstvo; odprto prvenstvo; nogometno prvenstvo, prvenstvo v košarki, udeležiti se prvenstva in podobno, ki kažejo na pomen 'športno tekmovanje za naslov prvaka'. Razmerje med pomeni določene besede v besedilnem korpusu, ki temelji pretežno na publicističnih besedilih in s tem odraža za določeno obdobje značilno rabo kake besede, je lahko kazalec pri ugotavljanju, katera je tista pojavnost, o kateri se v danem obdobju pogosto piše oziroma ki je v tem obdobju popularna.

Prevladovanje »športnega« pomena besede prvenstvo v novinarskih besedilih bi tako lahko kazalo na dejstvo, da so ta prvenstva za družbo pomembna – verjetno zato, ker krepijo občutek pripadnosti določeni skupnosti. Istovetenje posameznika s svojo skupnostjo lahko včasih zamegli bistveno – da svet ni entiteta, ločena od nas, ampak ga sestavljamo vsi, ne glede na družbeno pripadnost. In čeprav bi želeli, da mu vladajo prvenstveno mir, svoboda, izobilje in ljubezen, ostajamo v svetu, ki ga določajo tudi izrazito neželene okoliščine, ki jih soustvarjamo z lastno šibkostjo, agresijo, nepristnostjo in temo.

Športni dogodki so tudi vir zgodb o prvakih, zmagovalcih, ki lahko komu služijo kot spodbuda za iskanje junaka v samem sebi – in za ustvarjanje okoliščin, da lahko vsi postanemo svobodno bitje, ki živi življenje tako, da razvija svoj talent, deli svoje znanje in je v oporo drugim.

***

Rubrika nastaja v sodelovanju z ZRC SAZU (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša), avtorica: Špela Petric Žižić.