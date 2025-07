Kultna torbica podrla vse rekorde in postala najdražja torbica v zgodovini

V Parizu je bil postavljen nov mejnik, ki bo za vedno zapisan v anale luksuzne mode. Prva torbica Birkin, unikatni kos, ki ga je modna hiša Hermès izdelala posebej za igralko in pevko Jane Birkin, je na dražbi hiše Sotheby's dosegla neverjetno ceno 8,6 milijona evrov (10,1 milijona ameriških dolarjev), skupaj z vsemi dajatvami.

Kot poroča AP, je že zmagovalna ponudba v višini sedmih milijonov evrov med zbranimi v dvorani sprožila vzdihe presenečenja in bučen aplavz. Kupec, ki je po desetminutni bitki devetih zbirateljev ostal zadnji, je bil zasebni zbiratelj iz Japonske, ki je ponudbe oddajal po telefonu.

Sledi prask in nalepk humanitarnih organizacij pripovedujejo zgodbo o vsakodnevni uporabi torbice. FOTO: Tom Nicholson/Reuters

S tem je legendarna torbica postala najdražja, kar jih je bilo kdaj prodanih na dražbi, in se, kot so pojasnili pri hiši Sotheby's, zavihtela na drugo mesto najdražjih modnih predmetov vseh časov. Pred njo so le ikonični rdeči čeveljci iz filma »Čarovnik iz Oza«, ki so pred časom dosegli ceno 32,5 milijona dolarjev.

Legenda, rojena med oblaki

Zgodba o nastanku torbice Birkin je danes del modne folklore. Začela se je s srečnim naključjem na letalu leta 1984. Kot navaja hiša Hermès, je Jane Birkin na letu iz Pariza v London sedela poleg takratnega prvega moža Hermèsa, Jean-Louisa Dumasa. Birkinova, takrat mlada mama, je namesto torbice s seboj nosila preprosto pleteno košaro. Ko so se ji stvari iz nje raztresle po tleh, mu je v pogovoru zaupala svojo zadrego – da nikakor ne najde torbice, ki bi bila hkrati elegantna in dovolj prostorna za vse njene potrebe.

Prototip se od serijskih modelov loči po naramnici, ki je ni mogoče odstraniti. FOTO: Alain Jocard/AFP

Dumas, ki je slovel kot izjemen kreativec z ostrim očesom za detajle, je priložnost takoj zagrabil. Na vrečko za bruhanje, edini kos papirja pri roki, je na hitro skiciral zamisel o prostorni, a prefinjeni pravokotni torbici z značilno loputo in sedlarskimi šivi. Kmalu zatem je Hermès zanjo izdelal unikatni prototip. Polaskana igralka je privolila, da torbico poimenujejo po njej, in tako se je rodila »birkinca«.

Osebni talisman, ne le modni dodatek

Prototip, ki je zdaj podrl rekorde, se po navedbah dražbene hiše Sotheby's od vseh kasnejših serijskih modelov razlikuje po sedmih ključnih podrobnostih. Med drugim je to edina »birkinca« z naramnico, ki je ni mogoče odstraniti, kar priča o njeni prvinski praktičnosti. Na sprednji loputi, tik pod ključavnico, so vtisnjene njene osebne začetnice »J. B.«.

Torbica, ki je bila skoraj desetletje v vsakodnevni uporabi, priča o njenem burnem življenju: sledi prask, nekaj madežev in obrisi nalepk humanitarnih organizacij, kot sta Médecins du Monde in UNICEF, pripovedujejo zgodbo o ženski, ki ji je bilo mar. Kot zanimivost AP poroča, da je bil nanjo pritrjen celo majhen ščipalec za nohte, saj naj bi Birkinova vedno imela rada kratko pristrižene nohte.

Na sprednji loputi, pod ključavnico, torbica nosi osebne začetnice igralke Jane Birkin »J. B.«. FOTO: Brendan Mcdermid/Reuters

Prav te nepopolnosti jo delajo tako edinstveno in jo ločujejo od današnjih brezhibnih primerkov, ki jih zbiratelji skrbno hranijo kot naložbo v sefu. Marisa Meltzer, avtorica knjige o Jane Birkin, je za Sotheby's pojasnila, da je torbica »postala ikona skoraj po naključju« in da je njena redkost le še okrepila njen status.

Ikona proti svoji volji

Čeprav je navdihnila nastanek enega največjih statusnih simbolov, je Jane Birkin pozneje v življenju redko nosila torbice Birkin. Leta 2017 je v pogovoru za BBC priznala, da se ji zdi preprosto »pretežka«. Raje si je »napolnila žepe kot moški, saj potem ni treba nositi ničesar«. Njen odnos do mode je bil vedno sproščen in neobremenjen. »Nikoli se nisem imela za modno ikono. V naših časih nihče ni bil ikona. Nihče ni imel pogodb z modnimi hišami. Nosili smo točno tisto, kar smo želeli,« je nekoč povedala za revijo The Believer.

Jane Birkin se nikoli ni imela za modno ikono in je vedno nosila točno tisto, kar je želela. FOTO: Pelo/Wikimedia Commons/Public Domain

Kljub temu je »birkinca« postala utelešenje bogastva. Postopek nakupa je izjemno zapleten, saj torbic ni mogoče kupiti prek spleta, v butikih pa so čakalne dobe dolge več let. Njihove cene v redni prodaji znašajo več deset tisoč dolarjev, na sekundarnem trgu pa dosegajo še bolj vrtoglave vsote. Študija iz leta 2016, ki jo omenja CNN, je celo pokazala, da je bila naložba v torbico Birkin v nekem obdobju donosnejša od naložbe v zlato.

Potovanje legendarnega predmeta

Jane Birkin je svoj osebni prototip uporabljala skoraj desetletje. Leta 1994, kot poroča Reuters, ga je darovala za dražbo v dobrodelne namene za francosko organizacijo Sidaction, ki se bori proti aidsu. Leta 2000 je bila torbica ponovno na dražbi, kjer jo je kupila zasebna francoska zbirateljica. Po petindvajsetih letih v zasebni lasti se je odločila, da je čas, da ta kos zgodovine poišče novega lastnika.

Igralka Jane Birkin je svoj osebni prototip torbice v vsakodnevni rabi uporabljala skoraj desetletje. FOTO: Alain Jocard/AFP

Jane Birkin, ki je umrla leta 2023 v starosti 76 let, se je nekoč pronicljivo pošalila, da bo njeno ime v osmrtnicah najverjetneje pospremila opazka »tista s torbico«. »No, lahko bi bilo slabše,« je dodala. Njena napoved se je uresničila na način, ki si ga verjetno ni predstavljala. Torbica, ki je nastala iz njene preproste, praktične potrebe, je postala nesmrten kulturni simbol, katerega vrednost danes daleč presega meje mode.