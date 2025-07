Raziskava: superbakterije bodo svetovno gospodarstvo stale 1,5 bilijona evrov

Raziskava o vplivu superbakterij napoveduje hude ekonomske in zdravstvene posledice za 122 držav do leta 2050. Superbakterije bi lahko povzročile na milijone smrti, svetovno gospodarstvo pa stale okoli 1,5 bilijona evrov na leto.

Bakterije postajajo vse odpornejše proti običajnim antibiotikom, protimikrobna odpornost pa trenutno velja za enega največjih svetovnih izzivov v javnem zdravstvu.

Raziskava, ki jo je financirala britanska vlada, kaže, da bo svetovno gospodarstvo v naslednji četrtini stoletja utrpelo hude finančne izgube, če države ne bodo sprejele močnejših ukrepov, poroča Guardian. Med najbolj prizadetimi bodo ZDA, Združeno kraljestvo in EU, kar je sprožilo val odzivov na nedavne finančne reze, ki so jih utrpeli skladi za mednarodno zdravstveno pomoč.

Pri organizaciji Center for Global Development ocenjujejo, da bo v najslabšem primeru do leta 2050 Kitajska izgubila skoraj 620 milijard evrov na leto, ZDA 254 milijarde evrov, EU pa 160 milijard evrov.

Narasli bodo stroški zdravljenja okužb

Po ocenah inštituta za zdravstvene meritve in ocene IHME bi se lahko letni stroški zdravljenja zaradi protimikrobne odpornosti po vsem svetu povečali za okoli 150 milijard evrov. V Združenem kraljestvu bi stroški narasli s 770 milijonov na 3,2 milijarde evrov, v ZDA pa s 13,3 milijarde na skoraj 49 milijard evrov.

Poleg finančnih posledic bo protimikrobna odpornost močno vplivala tudi na delovno silo. Raziskava napoveduje, da se bo delovna sila do leta 2050 v Združenem kraljestvu zmanjšala za 0,8 odstotka, v EU za 0,6 odstotka in v ZDA za 0,4 odstotka. Pomanjkanje delovne sile bo tako dodatno oslabilo gospodarsko rast ter povečalo stroške za zdravstveno oskrbo in socialne storitve.

Dr. Mohsen Naghavi iz IHME poudarja, da bi z večjimi naložbami v boj proti odpornim bakterijam, vključno z razvojem novih antibiotikov in kakovostnim zdravljenjem okužb, ter spremembami politike v zdravstvu lahko preprečili številne smrti, navaja Guardian. Poleg tega raziskave kažejo, da bi s tovrstnimi ukrepi ZDA do leta 2050 povečale svoj BDP za 134 milijard evrov na leto, Združeno kraljestvo pa za 10,3 milijarde evrov.