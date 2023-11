S klimo tudi nad mrzlo zimo

V nadaljevanju preberite:

Ob naraščajočih cenah energentov in vsesplošni inflaciji se ljudje sprašujejo, kakšno ogrevanje je najprimernejše in najcenejše. Tako zveza potrošnikov kot energetski svetovalci pravijo, da je najcenejše ogrevanje s klimatsko napravo. A pred odločitvijo je treba poznati vplive ovoja oziroma fasade stavbe in vrste klimatskih naprav ter njihov vpliv na druge življenjske dejavnike.

»Ogrevalni sistem se določi glede na ovoj stavbe. Kvalitetna toplotna izolacija celotnega ovoja usmerja izbiro ogrevalnih sistemov. Klima je toplozračno ogrevanje, ena izmed petih tipov toplotnih črpalk. Med ogrevalnimi napravami je za nakup najcenejša, razmeroma hitro ogreje prostor, ko jo ugasnemo, pa se prostor tudi hitro shladi,« pojasnjuje Bojan Žnidaršič, neodvisni energijski svetovalec.

Po njegovih besedah je v pasivnih hišah dobra konkurenca talnemu gretju. »Bistvo pasivne hiše je, da se pozimi brezplačno dogreva na toploto, ki jo oddaja sonce. Pri talnem gretju pozitivni učinek izgine, kajti v času sonca imate dvojno ogrevanje. Ker pa talno ogrevanje potrebuje kar nekaj ur, da v zraku zaznamo razliko med delujočim in nedelujočim, je investicija v talno gretje v pasivni hiši dvomljiva.«