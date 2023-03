S toplotno črpalko do najučinkovitejšega načina ogrevanja doma

Pri ogrevanju in hlajenju doma porabimo približno 70 % energije, zato je ključno, da pri izbiri ogrevalnega sistema upoštevamo njegovo energijsko učinkovitost. Z učinkovitim sistemom lahko prihranimo energijo za ogrevanje ter s tem znižamo račun in stroške. Še posebej v zadnjih letih, ko so cene energentov narasle, je to pomemben dejavnik pri odločitvi za izbiro ali zamenjavo vira ogrevanja. Pred tem je smiselno narediti analizo, kateri način ogrevanja je najprimernejši za vaše gospodinjstvo, da bo bivanje zares udobno in brezskrbno.

Toplotne črpalke postajajo vse bolj priljubljena izbira za ogrevanje doma, a zakaj?

Toplotne črpalke so vse bolj priljubljena izbira za ogrevanje doma, saj so energijsko učinkovite in okolju prijazne. Delujejo tako, da izkoriščajo energijo iz okolice, kar pomeni, da ne potrebujejo veliko električne energije za delovanje. Za vsak vložen kilovat energije lahko pridobimo od dva do pet kilovatov toplote, kar je izjemno učinkovito. Poleg tega toplotne črpalke ne izpuščajo nobenih emisij, kar prispeva k ohranjanju čistega okolja. Ker izkoriščajo obnovljive vire energije, so dolgoročno tudi cenovno ugodnejša izbira za ogrevanje domov. Zaradi vseh teh lastnosti so toplotne črpalke vse bolj priljubljena izbira za ogrevanje gospodinjstev.

Ne glede na tip hiše, toplotna črpalka je primerna rešitev

V Petrolu poudarjajo, da so toplotne črpalke primerna izbira za ogrevanje vseh tipov hiš, ne glede na starost objekta. Poleg ogrevanja prostorov so primerne tudi za ogrevanje sanitarne vode. Čeprav je strošek nakupa in namestitve toplotne črpalke običajno višji kot pri drugih načinih ogrevanja, vam bo dolgoročno prinesla prihranke na računih za energijo. To je posledica dejstva, da so zelo enostavne za uporabo in ne potrebujejo veliko vzdrževanja, ko so enkrat nameščene. S tem prihranite tako čas kot denar. Povrhu vsega ne potrebujejo energenta, ki bi ga bilo treba skladiščiti, kar tudi prihrani veliko prostora. Kot energijski vir pa izkoriščajo površinsko ali talno vodo, zemeljsko toploto, energijo sonca ali zunanjega zraka, odvisno od razmer in želja lastnika.

Ob nakupu so možne spodbude Eko sklada

Investiranje v okolju prijazne ogrevalne toplotne črpalke zrak/voda se splača, saj spadajo med tehnologije, ki uporabljajo obnovljive vire energije. Za takšne naložbe je mogoče zaprositi tudi za nepovratna sredstva, ki jih Eko sklad razpisuje vsako leto. Na primer, za vgradnjo toplotne črpalke zrak/voda v novogradnjo je mogoče pridobiti subvencijo Eko sklada v višini 20 % vrednosti naložbe, vendar ne več kot 1000 evrov. Tisti, ki zamenjajo kurilno napravo z okolju prijazno toplotno črpalko, pa lahko pridobijo subvencijo v višini do 40 % vrednosti naložbe, vendar ne več kot 2500 evrov. Zato je smiselno preveriti možnosti za pridobitev subvencij.

V Petrolu svetujejo, da se pred nakupom energetske rešitve posvetujete z energetskim strokovnjakom, ki vam lahko pomaga izbrati najprimernejši model glede na potrebe in proračun. Ponudbo lahko preverite na spletni strani. V času trajanja sejma Dom, ki bo od 22. do 26. marca na Gospodarskem razstavišču, pa lahko izkoristite priložnost za energetsko svetovanje kar na sejmu, kjer vam bodo Petrolovi energetski svetovalci predstavili več o toplotnih črpalkah, sončnih elektrarnah in drugih energetskih rešitvah. Ker so v Petrolu predani temu, da povezujejo energijo v vašem domu, so v času sejma pripravili posebno ponudbo. Ob nakupu kompleksne energetske rešitve, kot sta ogrevalna toplotna črpalka in sončna elektrarna, vam bodo podarili bon v vrednosti 300 EUR za nakup druge energetske rešitve. Njihov razstavni prostor najdete pri fontani.

V Petrolu poskrbijo za celovito storitev

Pri nakupu toplotne črpalke je Petrol prava izbira, saj ponuja široko izbiro blagovnih znamk, kot so Daikin, Panasonic, Mitsubishi in druge. V marčevskem katalogu čakajo člane Petrol kluba energetske rešitve po posebej ugodni ceni. Pri nakupu v Petrolu lahko pričakujete celovito storitev, ki vključuje energetsko svetovanje, priklop (v primeru odločitve) in možnosti zavarovanja. Imetnikom Petrol klub plačilne kartice je na voljo ugodno Petrol financiranje do 7 let, brez obveznega pologa in brez obresti, kar vključuje tudi zavarovanje. Če torej razmišljate o nakupu toplotne črpalke, ne odlašajte, preverite ponudbo ali pa se oglasite na sejmu Dom, na Petrolovem razstavnem prostoru.

