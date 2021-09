Samsung Bespoke: Sestavite si hladilnik po svojem okusu

FOTO: Samsung

Inovativen oblikovalski stil s sistemom modulov

Barvita zunanjost, visokotehnološka notranjost

Led samo, ko ga potrebujete

Ko se zbudimo, iz njega vzamemo sestavine za zajtrk, ko dobimo obiske, sežemo po mleku za kavo, nato pa ga redno obiskujemo še čez dan, dokler se ob večerih spet ne oglasimo pri njem, ko si pripravljamo zadnji obrok ali prigrizek dneva. Gre skratka za enega od naših najzvestejših kuhinjskih spremljevalcev, ki jih tudi najbolj potrebujemo, zato je ideja podjetja Samsung, da tudi iz tega kuhinjskega elementa naredi oblikovalski presežek, razveselila marsikaterega uporabnika, ki si želi ne samo funkcionalnega in visokokakovostnega izdelka, ampak tudi to, da se prilagaja videzu posamezne kuhinje in je sploh vizualno osupljiv.Zakaj bi namreč morali biti vsi hladilniki na videz skoraj enaki in zakaj ne bi uživali ob pogledu nanje, tako kot uživamo ob pogledu na nekatere druge elemente našega doma? Zakaj oblikovalci tudi pri kuhinjskih elementih ne bi začeli zares slediti modnim smernicam, kot to počnejo pri pohištvu ali napravah, ki so namenjene zabavi?Pri podjetju Samsung menijo, da je to mogoče, njihov odgovor pa se skriva v novi liniji hladilnikov, ki je visokokakovostne materiale in funkcionalnost nadgradila z odličnim in doslej še nevidenim oblikovalskim slogom. Novi hladilniki Bespoke, ki so po priporočeni maloprodajni ceni od 719 evrov zdaj na voljo tudi pri nas, izstopajo s svojim inovativnim dizajnom Flex, kombiniramo pa jih lahko glede na naše potrebe in okus. Tako lahko na primer izberemo modul hladilnika z enojnimi vrati ali zraven dodamo še en modul ali dva, lahko pa v kombinacijo vključimo hladilnik z dvojnimi vrati, pri čemer zgornja vrata odpirajo hladilni prostor, spodnja pa zamrzovalni. Vsa vrata pri hladilnikih Samsung Bespoke se sicer odpirajo tako, da so poravnana s sosednjimi vrati, oziroma tako, da se odprejo pri 90 stopinjah, ne da bi se rob zataknil ob steno, zato hladilnik lahko postavite, kamorkoli želite, stene pa vam nikoli ne bodo v napoto.Prilaganje domu vsakega posameznika se pri hladilnikih Samsung Bespoke, ki so na voljo v končni obdelavi v steklu ali jeklu, nadaljuje tudi z barvami. Na izbiro so v nebeško modri, barvi sivke, srebrni, beli, črni in bež, šest omenjenih trendovskih odtenkov pa bo zadovoljilo še tako zahtevne uporabnike. Se pa za barvami oziroma celotnim zunanjim videzom seveda skrivata tudi izjemna funkcionalnost, kamor spadajo prilagodljivi predali, s katerimi lahko notranji prostor prilagodite po lastnih željah, ter visoka tehnologija, kot so Humidity Fresh +, Optimal Fresh +, Flex, Cool Select + in No Frost.Inovativna cona Flex ima pet stopenj prilagajanja temperature hladilnika, ki jo lahko nastavite za zamrzovanje, nežno zamrzovanje, meso in ribe, sadje in zelenjavo pa tudi za pijačo, Humidity Fresh + skrbi za optimalno vlažnost in ustvari idealno okolje za shranjevanje različnega sadja in zelenjave, da ostaneta sveža in sočna, Optimal Fresh + pa vsebuje predele, ki jih je mogoče razdeliti na dve coni, ki hrano ohladijo pri različnih temperaturah, hkrati pa ohranijo svežino hrane do dvakrat dlje. Vmesnik Cool Select + omogoča še, da uporabnik z enim dotikom lahko spremeni stopnje hlajenja, pri čemer lahko izbira med štirimi možnostmi: Cool (2 °C), Chill (–1 °C), Soft Freeze (–5 °C) ter Freeze (–15 do –23 °C), vsak hladilnik Samsung Bespoke pa ima na zadnji steni tudi kovinsko ploščo, ki pomaga ohranjati optimalno notranjo temperaturo in preprečuje izgubo hladnega zraka, ko so vrata hladilnika odprta.Hladilniki Bespoke poleg vsega naštetega vsebujejo tudi dvojni ledomat, ki vam poleg navadnih kock ledu ponudi še zdrobljen led, ki je idealen za različne napitke, tehnologija No Frost, ki izboljša kroženje zraka, ohranja stalno temperaturo in preprečuje nabiranje ledu, pa vam bo na drugi strani odganjala led od tam, kjer si ga ne želite, tako da ne boste več izgubljali časa z odtajevanjem.Naročnik oglasne vsebine je Samsung Slovenija