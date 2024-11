Petra Kerčmar: Politika me zanima

V novi epizodi podkasta Sovoznik je Petra Kerčmar, ena najprepoznavnejših in najbolj cenjenih televizijskih novinark v Sloveniji, spregovorila o številnih vidikih svojega poklica. Razmišljala je o tem, kaj pomeni biti odgovoren novinar, o osebnih izzivih v voditeljstvu in vplivu mladih generacij novinarjev.

Prav tako se je dotaknila slovenskih osebnosti v Beli hiši, svoje metode priprave na intervjuje in pritisk, ki ga prinaša javna izpostavljenost. Kljub dolgoletnim izkušnjam Kerčmarjeva v poklicu še vedno najde navdušenje, poglobljen pristop in kritično distanco.

»Bolje je, da so mikrofoni včasih izklopljeni«

Kerčmarjeva brez zadržkov pove, da je včasih bolje, če mikrofoni v studiu ostanejo izklopljeni. »Z Janijem (Jani Muhič – sovoditelj na POP TV) med prispevki klepetava o pomembnih zadevah dneva. Gre za ključne podrobnosti in mnenja, ki pa pogosto niso primerna za javnost,« pojasnjuje.

Ta trenutek odkritosti med kolegi ji omogoča refleksijo in dodatno pripravo za nastop v živo, vendar meni, da bi ti zasebni pogovori lahko napačno vplivali na gledalce. Poudarja, da v trenutkih sproščenosti vidi priložnost za iskreno izmenjavo misli in informacij, ki pripomorejo k boljši izvedbi oddaje.

Samo dober novinar je lahko tudi dober televizijski voditelj

Za Petro Kerčmar je kredibilnost bistvo vsakega televizijskega voditelja. »Najpomembnejša stvar pri voditeljskem delu je kredibilnost, ki jo gradiš celotno kariero,« pravi in dodaja, da so izkušnje ključni del tega procesa. Čeprav se zdi, da sčasoma samozavest pride sama od sebe, je to nenehen proces osebnega in poklicnega razvoja.

Pravi, da je kredibilnost povezana tudi z delom na terenu, kjer voditelj pridobi resnični vpogled v dogajanje, in to pripomore k bolj verodostojnemu podajanju novic. »Ko gledalci začutijo, da si iskren, s teboj vzpostavijo zaupen odnos, kar je ključno,« dodaja.

Klic pred studiem: Iskanje zaupanja, a ne preveč bližine

Pri pripravi na intervjuje ima Petra poseben pristop – vsakemu gostu, še pred začetkom oddaje, nameni kratek pogovor. »Gostov nikoli ne presenetim z vprašanji, vedno jih pokličem in želim izvedeti, v katero smer bodo odgovarjali. To mi pomaga, da bolje razumem njihov kontekst,« pojasnjuje v podkastu.

S tem ohranja profesionalno distanco, a si zagotovi dovolj informacij za poglobljen pogovor. Tak pristop ji omogoča, da bolje prilagodi vprašanja in zasnuje dialog, ki je hkrati kredibilen in spoštljiv. »Vsega ne razkrijem, oni pa tudi ne,« priznava, saj verjame, da nadzor nad vprašanji lahko ohrani le, če ve, v katero smer se bo pogovor razvijal.

Slovenci v Beli hiši: premalo izkoriščen potencial

Medtem ko razmišlja o slovenskih uspehih na mednarodnem prizorišču, se dotakne tudi navzočnosti Slovencev v Beli hiši. »Imamo Melanio Trump, njenega sina Barrona in njenega očeta Viktorja Knausa. Slovenija bi to lahko bolje izkoristila za promocijo svoje prepoznavnosti,« meni Kerčmarjeva, pri tem pa opozarja na nezadostno povezovanje Slovenije s temi osebnostmi.

Verjame, da bi moral slovenski politični vrh to bolj načrtno izkoristiti, saj je eden redkih velikih dosežkov Slovencev v tujini. »Morali bi biti ambicioznejši, saj imamo na voljo redko priložnost,« dodaja z obžalovanjem, da Slovenija pogosto prezre priložnosti za promocijo, ki bi lahko povzdignile njeno prepoznavnost na svetovni ravni.

Mladi novinarji: željni uspeha, a pogosto brez prave ponižnosti, a so tudi izjeme

Petra Kerčmar je kritična tudi do mladih novinarjev, ki vstopajo v poklic. Pogosto so prepričani, da že obvladajo vse njegove vidike. »Nekateri mladi mislijo, da so že pojedli vse znanje sveta,« komentira in poudarja, da opaža manj pripravljenosti za učenje od starejših kolegov. Vendar pa izpostavi tudi posameznike, ki so predani in si prizadevajo za poklicni razvoj.

Pravi, da je ta pripravljenost ključna za uspeh. »Brez ponižnosti in pravega spoštovanja do poklica težko dosežejo kakovost, ki je nujna za ta zahtevni poklic.« Petra opaža, da nekateri mladi ne razumejo, da je za kredibilnost potrebno potrpežljivo in dolgotrajno delo. Tisti, ki pokažejo predanost in pripravljenost na učenje, imajo po njenem mnenju boljše možnosti za dolgoročni uspeh.

Novinarstvo kot poslanstvo

Petra Kerčmar svoj poklic vidi kot poslanstvo. Zanj čuti odgovornost, ki je prisotna v vsakem pogovoru, vsakem vprašanju in vsaki informaciji, ki jo posreduje gledalcem. Novinarstvo ni zgolj informiranje, ampak tudi skrb za pravico do verodostojne resnice. »Vsako besedo mora biti podprta z resnico in za njo moraš stati,« pravi in dodaja, da je poklic televizijskega voditelja precej več kot le branje novic.

S svojim prepoznavnim slogom, spoštljivo ostrino in neomajnim iskanjem resnice je Petra Kerčmar med slovenskimi gledalci utrdila svoje mesto kot ena najbolj zaupanja vrednih voditeljic. Čeprav je že izkušena in uveljavljena, še vedno čuti izziv, da z vsakim nastopom ohranja verodostojnost in poglobljenost. »Ko zjutraj pridem v studio, nikoli nimam občutka, da grem 'v službo'. Ta poklic je nekoliko več – in to mi daje motivacijo vsak dan,« zaključi.