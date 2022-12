Še tako odlična oprema ne zagotavlja varnosti

V nadaljevanju preberite:

V nižinah ni še niti pošteno zadišalo po snegu, a iz gorskega sveta so že prihrumele novice o plazu, ki je na Turski gori zasul planinca. Kako nepredvidljive so lahko zimske razmere v hribih in da niti najboljša oprema ni zagotovilo za varnost, so danes člani Planinske zveze Slovenije, kot je že tradicionalno ob prehodu v ta letni čas, opozorili na terenski novinarski konferenci. Priredili so jo na Veliki Planini, na kateri opravi kamniška gorska reševalna služba kar 40 odstotkov intervencij.