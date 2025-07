Slovenci še nismo pripravljeni na 40 stopinj Celzija

V nadaljevanju preberite tudi:

Vročinski valovi v Evropi so v zadnjih poletjih že pravilo, in ne izjema. O vročinskem primežu, v katerem je te dni Evropa, še posebej Francija, Italija, Portugalska in Španija, relevantni svetovni mediji poročajo tako rekoč iz ure v uro oziroma v živo. V soboto je z izmerjenimi 46 stopinjami Celzija v Huelvi na jugu Španije padel junijski vročinski rekord, tokratni vročinski val naj bi vrhunec dosegel sredi tedna s temperaturami nad 40 stopinj Celzija. V Sloveniji so zadnje dni izmerili junijski zgodovinski rekord, 38,4 stopinje Celzija v Dobličah pri Črnomlju.