90 minut v kraljestvu Ikea

Marsikomu je všeč, da je Ikea končno pri nas, da lahko skočijo, kot pravijo, po kakšno malenkost.



Vsak deseti Evropejec naj bi bil spočet v Ikejini postelji Preberite še:

Zelo priljubljene mesne in vegetarijanske kroglice

V pisani množici ljudi je bilo poleg starejših parov in mladih družin prepoznati še mlade pare.

Kupci pogosto obiščejo tudi restavracijo, bistro in tržnico švedske hrane v pritličju. Zelo so priljubljene švedske tradicionalne jedi, kot so mesne kroglice.

V Ikeo po dodatne kose

Ikea Family klub šteje več kot 120.000 slovenskih članov.

Zakaj se cene razlikujejo na različnih trgih? Kot je mogoče opaziti, se cene enakih izdelkov na različnih, tudi sosednjih trgih razlikujejo. Pri Ikei Slovenija odgovarjajo, da kjerkoli vstopijo na nov trg, želijo ponuditi izdelke po tako dostopnih cenah, da si jih lahko privošči čim več ljudi. »Pred prihodom na nov trg opravimo tudi veliko raziskav, da ugotovimo, kateri del naše ponudbe bo tam še posebej zanimiv. Ob tem se potrudimo, da kupcem ponudimo čim bolj sprejemljive cene. Na koncu se cene od trga do trga rahlo razlikujejo, saj nanje vpliva več faktorjev, vključno s ceno transporta, davki itd.«, so pojasnili.

Posebnosti slovenskega trga

Pri slovenskih kupcih so zelo priljubljeni kuhinjski pripomočki in vrtno pohištvo.

Primerjava cen nekaterih izdelkov:

Papirnati valjček za čiščenje oblek bastis, plastične vrečke za živila istad in plastični kos za shranjevanje obutve murvel se poleg omare pax, mizice lack, polic kallax in pisarniškega stola markus kažejo kot Ikeine prodajne uspešnice na slovenskem trgu, ki se v tem pogledu ne razlikuje od drugih. Nekaj več kot pet mesecev po odprtju prve trgovine v Sloveniji se že kažejo prvi obrisi, kako fenomen Ikea dojemamo slovenski potrošniki. Na ohlajeno avgustovsko ponedeljkovo dopoldne je bilo njihovo parkirišče v ljubljanskem BTC polno.Kam so pred odprtjem ljubljanske prodajalne najpogosteje hodili slovenski kupci, podrobnejših podatkov nimajo, pravijo pri Ikei in dodajajo, »da si je bilo zelo veliko število slovenskih kupcev pripravljeno vzeti čas in odpotovati v naše trgovine v Avstrijo, Italijo ali na Hrvaško, kar veliko pove o potencialu, ki nam ga nudi slovenski trg.«In res: »Odziv slovenskih kupcev je bil že vse od odprtja resnično velik, kar nas zelo veseli. Ikea Family klub šteje več kot 120.000 članov, njihovo število pa iz dneva v dan še raste. Kupci prihajajo iz vse Slovenije,« so pri Ikei Slovenija strnili nekaj zaključkov v odgovorih na naša vprašanja.Prvo slovensko prodajalno je na otvoritveni dan še med epidemijo – naročeno ob uri kot k zdravniku – obiskalo kar 2750 kupcev. Od kod pa so se pripeljali predvčerajšnjim, so razkrivale registrske tablice z oznakami: Ljubljana, Koper, Celje, Novo mesto, tudi Krško – in z Madžarske.Že plakat na vrtečih se vhodnih vratih, skozi katera so kupci vstopali kar povprek, predvsem pa neučakano in brez varnostne razdalje, je razkrival, da je gnečo verjetno pripisati napisu: Popusti od 2. do 28. avgusta 2021. Prodajalka je ob vhodu delila njihove značilne rumene nakupovalne vreče, na oddelku s sedežnimi garniturami oziroma oblazinjenim pohištvom, kamor obiskovalce najprej pripeljejo tekoče stopnice, pa je bilo precej živahno.Starejša gospa je preizkušala, kako se sedi v sivem trosedu ektorpu, družino z mlajšima svetlolasima deklicama pa je zanimala sedežna garnitura söderhamn. »Daj usedi se,« je njun oče rekel njuni mami, medtem ko sta se deklici zabavali po svoje. Hiteli sta od kavča do kavča in preizkušali, kako je sedeti na katerem. Starejši par, ki se je z zanimanjem ustavljal pri različnih sedežnih garniturah, je bil o nakupovalnem obisku pripravljen povedati le: »Danes sva prvič tu. Če kaj, bi rada kupila spalnico.«V pisani množici ljudi, v kateri je bilo poleg starejših parov in mladih družin prepoznati še mlade pare, babice ali pa mlada dekleta v družbi prijateljic, je bilo čutiti precej vznemirjenja pa tudi hitenja kot na kakšnih razprodajah pred leti, čeprav so znižani le nekateri izdelki, ne ves prodajni program. Pogosto posejani prodajalke in prodajalci so bili zaposleni z odgovarjanjem na vprašanja in deljenjem nasvetov.»Ali je to samo v kompletu ali se da kaj zrisat?« je moški zrelih let spraševal prodajalko pred sestavom bestå. Korak stran pa je mlajša upokojenka prijateljici, s katero sta zajadrali med vitrine, o eni za 200 evrov navdušeno rekla: »Poglej, kako je poceni!«. Za drugo vitrino je ocenila, da bi jo lahko postavila pod sliko, a že v naslednjem trenutku sta odhiteli dalje.Na oddelku s pohištvom in dodatki za otroške sobice je z nakupovalnim vozičkom brzel ne ravno več najmlajši italijanski par in se poigral z razstavljenimi plišastimi igračami, tam sta si ponudbo ogledovali tudiiniz Ljubljane, na prvi pogled hči in mati. »Jaz sem že bila v Ikei, ona pa je prvič. Malo si ogledujeva, kupili pa bova kaj v pritličju, kjer prodajajo dodatke,« je povedala mlajša.V času zgodnjega kosila v restavraciji še ni bilo gostov, se je pa veččlanska družina med odmorom v kavarni okrepčala s čokoladnimi mufini. Nekaj jih je na vstop v gostinski del še čakalo v vrsti, saj je mladi uslužbenec preverjal izpolnjevanje pogoja PCT.Sicer pa se, kot pravijo v Ikei, številni kupci odločijo tudi za obisk njihove restavracije, bistroja in tržnice švedske hrane v pritličju. »Zelo so priljubljene švedske tradicionalne jedi, kot so mesne kroglice, tako tiste iz mesa kot rastlinske, pa tudi naše specialitete iz lososa s certifikatom ASC.«Do pritličja, kjer je skladišče in so na voljo najrazličnejši pripomočki in dodatki za dom, se je gneča že zmanjšala, kar je pravzaprav pričakovano glede na podatek, da kupci v ljubljanski trgovini v povprečju preživijo po uro in pol. Znano je tudi že, da slovenski kupci večino nakupov opravijo v živo in tudi sami tovorijo pohištvo; le desetina kupcev se odloči za možnost Ikeine dostave na dom.Po spletu, kamor poleg dostave pohištva na dom štejejo še prevzem kupljenega po spletu v Ljubljani in na prevzemni točki v Mariboru, je opravljenih le tretjina nakupov. A v podjetju pričakujejo, da se bo delež spletnih nakupov povečeval. Kupljeno po spletu pripravljajo v ljubljanski prodajalni, kar je dokazoval tudi fant v Ikeini uniformi z nakupovalno košaro v rokah, sicer eden od skupno okoli 400 zaposlenih.Pri okvirjih za slike sta se tedaj sporekla mlada starša z novorojenčkom v lupinici. Ona je izbrala srebrne okvirje, ki njemu očitno niso bili po volji, na kar se je užaljeno odzvala: »Saj te vse moti, kar sva vzela!« Na blagajne pa je do tedaj pripotovala le peščica kupcev, čeprav je blagajničarka obisku tistega dopoldneva pritrdila: »Ja, je kar gneča danes, ker so se začeli popusti.«A pri kupcih, ki so zapuščali prodajalno, večjih nakupov ni bilo opaziti. Še največ je tovoril par, ki je kupil sestav omar platsa, drugi so nakupe nosili v manjših vrečkah. »Danes sem prišla le po nekaj malenkosti, med drugim za torto, a sem bila v zadnjem času kar pogosto tu, saj sem opremljala stanovanje,« je povedala svetlolasa mamica s spečim dojenčkom v naročju, ki si je odmor privoščila na prostem pred trgovino.V njenem nakupovalnem vozičku je bilo opaziti še nekaj otroških reči. »Čeprav sem večino pohištva dala izdelati mizarju po meri, sem kakšno četrtino opreme kupila še tu, ker imajo super kose za manjša stanovanja. Kupila sem tudi kuhinjski pult, kuhinja pa je izdelana po meri, « je še povedala sogovornica Petra iz Ljubljane. Priznala je, da ni lahko nakupovati z dojenčkom, a da ko si ga oprta v nosilko, še kar gre.Na parkirišču je kupljeno v avtomobil zlagal par srednjih let. »Kupila sva jedilno mizo, stole, karniso in zavese. Najbolj pa naju je navdušilo, da zaves, ki so predolge, ni treba peljat k šivilji, ampak jih je mogoče zarobiti ob pomoči priloženega traku in likalnika. To nama je bilo res všeč!« je navdušeno razlagala»Sem že večkrat prišla, ker stanujeva blizu in vedno si kupim še kakšno sukulento, ker jih zbiram,« je pojasnila še nakup manjše rastline, ki jo je držala v rokah, in dodala, da je kar vesela, da je Ikea zdaj tako blizu. »Zdaj je mogoče skočiti tudi samo po kakšno malenkost.«A marsičesa na prodajnih policah vendarle ni najti bodisi je vselej razprodano ali pa sploh ni mogoče kupiti niti po spletu. Kako to? »Sistem dobave, ki oskrbuje vse naše trge, je kompleksen in načrtovan dolgo vnaprej. Na vsakem trgu lahko sami izberejo, kaj bodo poleg osnovne ponudbe postavili na svoje police. Nove izdelke pa običajno najprej testiramo na trgih, kjer smo že dlje časa. Če se izkažejo zanimivi in imajo tržni potencial, potem dobijo tudi na drugih trgih možnost, da z njimi dopolnijo svojo ponudbo,« pojasnjujejo v Ikei. Glede produktov, ki jih trenutno ni na zalogi, obljubljajo, da jih bodo dopolnili takoj, ko bo mogoče.»Čeprav se trudimo z načrtovanjem povpraševanja in ponudbe, da se izognemo temu, da posameznega izdelka zmanjka, je to nemogoče vedno zagotoviti. Bolj kot spoznavamo slovenski trg in navade naših kupcev, bolj natančno bomo lahko zalogo načrtovali v prihodnje,« so še dodali.Kakšne posebnosti slovenskega trga še zaznavajo? Na podlagi izkušenj iz sosednjih trgovin, torej na Hrvaškem, v Avstriji in Italiji, so nekatere značilnosti slovenskega trga že poznali. »Vedeli smo, da Slovenci veliko pozornosti posvečate zdravemu in trajnostnem življenju – vidimo lahko, da so nekatere linije izdelkov, denimo, kuhinjski pripomočki in vrtno pohištvo, zelo priljubljeni, veliko povpraševanja je tudi po izdelkih z določenimi trajnostnimi elementi,« so povzeli tisto, kar gre v Sloveniji najbolj v prodajo.v Sloveniji: 120 evrovna Hrvaškem: 111 evrov (844 kun)v Italiji: 115 evrovv Avstriji: 142 evrovv Sloveniji: 389 evrovna Hrvaškem: 395 evrov (2.999 kun)v Italiji: 399 evrovv Avstriji: 299 evrovv Sloveniji: trenutno znižan na 449 evrov (s 499 evrov)na Hrvaškem: 500 evrov (3.800 kun)v Italiji: 490 evrovv Avstriji: 449 evrov