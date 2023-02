Smernice za gradnjo butične turistične namestitve

Vendar pa veljajo nekatere splošne smernice notranjega in zunanjega videza turističnih kompleksov, ki kar vabijo goste. Najnovejša zasnova vključuje veliko naravnih elementov in materiale, kot so les, kamen, rastline, vodni elementi in naravna svetloba, da ustvarijo pomirjujoče in sproščujoče okolje.

Opremljanje butične turistične namestitve je lahko zabaven in ustvarjalen proces, pomembno pa je, da ne pozabite na udobje in zadovoljstvo gostov. Tukaj je nekaj smernic, ki vam bodo v pomoč pri zasnovi butične turistične nastanitve.

Preden se lotite zasnove in nakupa, razmislite o ciljni skupini ljudi, ki jih želite pritegniti v svojo namestitev, ter lokaciji in namenu omenjene turistične namestitve. Poznavanje ciljne skupine pomaga pri odločanju o namenu, postavitvi, vrsti pohištva, dekorju in udobju, ki se ponuja. To pomaga pri izbiri notranje postavitve, ki ustvari estetsko prijetno okolje.

Sicer pa je tudi pri načrtovanju izredno pomemben predhoden pogovor z arhitektom in oblikovalcem; s strokovnjaki s tega področja se je najbolje sestati pred izrisom zidov. V primeru želje po odprtem in svetlem prostoru vključite steklene predelne stene namesto hladnih zidov in s tem povečajte pretok naravne svetlobe. Steklene stene in ograje so lahko odlična izbira, kadar ne želite zastreti čudovitega razgleda.

Tako poznamo manjše butične hotele, ki gradijo na domačnosti in gostoljubju. V tem primeru bodo oprema in dodatki v sobah vsebovali vse tiste značilnosti, ki odražajo okolico hotela. Na primer les je zelo značilen za alpski in predalpski svet, kamen na mediteranskem območju, steklene predelne stene odigrajo pomembno vlogo, kadar želijo ponudniki poudariti razgled na prelepo okolico, morje ali gorovje. Med drugim apartmaji ob morju ohranjajo odprt prostor in svežino. V tem primeru izberite pregradne stene iz stekla in drsne steklene stene.

Trenutni trend, tako za alpski kot tudi za obmorski svet, je vključevanje steklenih površin, sten in ograj. Steklo je vsestransko uporaben material, ki se lepo kombinira z naravnim lesom, kamnom in različnimi kovinami. Steklo je priljubljeno zaradi svoje vzdržljivosti, vsestranskosti in ponuja eleganten videz sodobne arhitekture. S steklenimi izdelki lahko okrasite zunanjost in prav tako notranjost objekta. Moderne steklene ograje z nevidnim ali zelo minimalističnim okovjem so zelo enostavne za vzdrževanje in hkrati odporne proti zunanjim vremenskim razmeram in koroziji. Okovje za steklo je iz nerjavečega jekla in primerno tudi za obmorske kraje, kjer je v zraku veliko morske soli. Zato nikar ne odlašajte pri steklenih ograjah s kovinskimi detajli in vpetji. Velike terase, obdane s steklom, odpirajo poglede na morje in sončne zahode, kar je vsekakor dodana vrednost vsake turistične nastanitve. V notranjosti se steklo običajno vključuje tako v pohištvo, uporablja pri zasteklitvi prostorov, steklenih ograjah z različnimi načini vpetja in steklenih tuš kabinah. Pri vsem tem pa je pomembna samo domišljija investitorja, saj se izvajalci v podjetju Alu Glass vedno prilagodijo željam stranke. V podjetju ponujajo različne izvedbe zasteklitve notranjih in zunanjih prostorov.

Možnosti in kombinacij je ogromno. Če želimo v prostor vnesti domačnost in naravo, izberemo les. Od lesenega pohištva, parketa do lesenih notranjih vrat. Izbor notranjih vrat ne pozna meja in lahko pričara poseben ambient. Najbolj pogosta izbira je naravni les in lakirane površine vrat v kombinaciji z lesom. V sodobnih namestitvah se vgrajujejo vrata klasične višine z različnimi oblikami podbojev. V novejših modernih objektih pa se prisega na vrata nadstandardnih višin do stropa, s skritimi podboji in krilom, poravnanim s steno. Bolj ko so nenavadne oblike, bolj bo prepoznan turistični objekt in bo posledično privabil množice z vsega sveta. Ker pa so nadvse pomembni detajli, se vgradnja notranjih vrat zaključi s pravilnim izborom okovja za vrata. V podjetju Lestur so znani po široki ponudbi inovativnih in visoko funkcionalnih kljuk ter ročajih za notranja lesena in steklena vrata. Izbor okovja v raznih oblikah in barvnih obdelavah omogoča paleto možnosti za opremo hotelskih namestitev in apartmajev. Kolekcija okovja je med seboj usklajena, tako barvno kot oblikovno, kar omogoča enotnost sloga v celotnem turističnem kompleksu.

V večjih hotelih, kjer so gostje predvsem iz poslovnega sveta, je poudarek pri opremljanju sob predvsem na funkcionalnosti. Sobe morajo biti opremljene okusno in materialno usklajene ter ustvariti prijeten ambient za uspešno sklepanje poslov.

Vsak posameznik, ki začenja graditi sanjski turistični kompleks, naj investira v notranjo opremo, izbere naj elegantno in hkrati trpežno. Izbirajte izdelke iz kakovostnih materialov, ki lahko prenesejo pogosto uporabo, saj ciljate na veliko uporabnikov. Ne pozabite upoštevati udobja, funkcionalnosti in enostavnosti vzdrževanja. Izberite ponudnika, ki vam lahko zagotovi največ, s tem pa prihranite čas in denar. V podjetju Lestur se vam posvetijo od začetka do končne izvedbe; od zasnove, pomoči pri idejah in rešitvah, izmerah in vse do končne vgradnje. Pri izboru se ob pomoči arhitektov in inženirjev prilagodijo želji stranke. Izberite notranja vrata po meri, lesena in steklena, steklene predelne stene, ograje in tuš kabine ter za piko na i še okovje za vrata, steklene izdelke in pohištvo. In to vse pri samo enem ponudniku, pri podjetju Lestur. Osredotočite se na udobje in druge ugodnosti, ki vam jih zagotavlja ponudnik, da se bodo vaši gostje počutili kot doma in se radi vračali. Bodite pozorni na podrobnosti, ki lahko močno spremenijo izkušnjo vaših gostov.

Cilj je ustvariti nepozabno izkušnjo za vaše goste. Pri tem je pomembno, da ponudite prijetno bivanje in poskrbite, da bodo vaše pohištvo, dekor in oprema usklajeni, tako da bodo gostje odšli s pozitivnim in trajnim vtisom.

Na splošno opremljanje butične turistične nastanitve zahteva pozornost za detajle in predanost zagotavljanju visoke ravni udobja in zadovoljstva za vaše goste. Z upoštevanjem teh smernic lahko ustvarite prostor, ki je funkcionalen in vizualno privlačen.

Naročnik oglasne vsebine je Lestur