Spoznajte ga: pametni telefon, ki ga boste želeli imeti

​Je sploh možno? Galaxy S21 Ultra 5G še korak dlje

Sodite me zahtevnejše uporabnike, ki iščejo samo najboljše rešitve? Potem je Galaxy S21 Ultra 5G prav za vas, saj premika meje mogočega.



Galaxy S21 5G Ultra namreč vključuje najnaprednejši sistem kamer in najinteligentnejši zaslon, novi pametni telefon pa povečuje tudi produktivnost in ustvarjalnost, saj omogoča uporabo S Pen pisala.

Samsung Galaxy S21 5G bi na lepotnem tekmovanju nedvomno zmagal

Galaxy S21 5G ima drzno zasnovo s 15,75-centimetrskim zaslonom, Galaxy S21+ 5G pa ponuja 17,02-centimetrski razširjeni zaslon in močnejšo baterijo ter je odlična izbira za ljubitelje maratonskega gledanja serij. FOTO: Samsung

Na svoj račun boste prišli tudi največji ljubitelji iger, saj vam Samsung zagotavlja igranje na visoki težavnostni stopnji.

Brez meja: najljubša serija na mah

Izboljšajte svojo multimedijsko izkušnjo

Spoznajte Galaxy Buds Pro brezžične slušalke: vrhunski zvok v vsakem trenutku.



Ne glede na to, ali slušalke uporabljate za predvajanje glasbe med tekom ali poslušanje podkastov na poti do dela, je kakovost zvoka najpomembnejša. In to je prvo zagotovilo Galaxy Buds Pro brezžičnih slušalk.

#4 Zmogljivost brez zavor: ne more se ustaviti

Spoznajte novo serijo Galaxy S21 5G in si podarite prvovrstni skok v tehnologijo prihodnosti že danes. S21 5G, S21+ 5G in S21 Ultra 5G so pripravljeni, da vas osupnejo. V vseh pogledih. In brez kompromisov.

Obogatiti naš vsakdanjik – to je eden glavnih ciljev nove serije Galaxy S21 5G, saj s svojimi inovativnimi izboljšanimi rešitvami omogoča izjemne izkušnje, ki bogatijo življenje.Samsung je z novo serijo korak pred konkurenco – izbral je vse želje in potrebe svojih uporabnikov in razvil neverjetno izpopolnjen pametni mobilni biser, ki pozitivno preseneča tudi največje dvomljivce.Na grobo ga odlikuje predvsem dvoje – prefinjena estetika in brezhibno delovanje na vseh področjih. Vendar so Galaxy S21 5G pametni telefoni še veliko več. Zbrali smo štiri glavne adute najnovejše serije, da si boste lažje predstavljali, do kod sega pojem vsestranska perfekcija.Samsung z vsako serijo zagotavlja nov korak v svet fotografije. Tokrat si je drznil še več, saj Galaxy S21 5G pametne telefone odlikuje več kot kinematografska 8K ločljivost, s katero boste lahko epske fotografije zajemali kar iz videoposnetkov. Zelo hitro boste dobili občutek, da sedite na režijskem stolčku kakšnega resnega celovečerca – ustvarjanje bo ostalo lahko in predvsem na ravni resnejših filmskih produkcij.Vrhunska kamera vam bo zagotovila izjemne posnetke ne glede na to, koliko akcije boste vnesli v svoj video. In te nikoli ne bo preveč, saj s funkcijo izredno mirno, ki so jo združili z umetno inteligenco, vaše dogodivščine nikoli ne bodo zbledele, ampak bodo postale še drznejše. Vaš telefon bo namreč snemal kot profesionalna akcijska kamera.Tudi fotografije vam bodo lahko vedno v ponos, tudi v najtežjih razmerah. Pomanjkanje svetlobe končno ne bo več težava. Noč boste lahko osvetlili in jo celo ujeli v živahnih barvah.Nikoli več ne boste tarnali nad oddaljenimi kadri – tudi ti bodo končno izpadli resnično profesionalno, zaradi. Izboljšana kakovost kamere omogoča 30-kratno digitalno povečavo, zaradi česar sedeži v zadnji vrsti delujejo, kot da so tako blizu, da se lahko dotaknete skupine, ki nastopa.Vaš profil na Instagramu bo zelo kmalu dobil čisto novo podobo. Zakaj bi plačevali fotografa za vrhunske posnetke, če jih lahko z novo serijo Galaxy S21 5G pametnih telefonov pričarate čisto sami.Portreti tako še nikoli niso bili videti bolje. Posneli boste fotografije, ki bodo takoj pripravljene za objavo na družbenih omrežjih, in to brez zamudnega urejanja. Umetna inteligenca bo opravila svoje, saj analizira obraze, naravno svetlobo, kote in smeri – s tem vam bo zagotovila, da bodo vaši kadri vedno osupljivi.Tudi vaši selfiji bodo končno takšni, da boste nanje vedno ponosni. Da, umetna inteligenca bo znala poudariti tudi vašo fotogeničnost in izpostavila vaše najboljše atribute – in to v barvah in učinkih, ki vas bodo več kot prepričali.Serija Galaxy S21 5G je izpopolnjena na vseh ravneh. Tudi z estetskega vidika so vsi trije telefoni iz serije Galaxy S21 5G prava paša za oči. Elegantni in hkrati mladostniški ter v nekaterih detajlih celo razigrani in hkrati tako zelo avantgardni. Serija Galaxy S21 5G je tako pravi poklon dizajnu in bo nedvomno našla pravo mesto v vašem slogu.Serija Galaxy S21 5G pametnih telefonov ima nov, drzen slog, ki nove pametne telefone ločuje od drugih. Vključuje konturno rezano kamero, ki se odlično poda h kovinskemu okvirju. Novi telefoni so na voljo v edinstvenih fantomskih barvah – fantomsko črni, fantomski srebrni in fantomsko roza (Galaxy S21 5G in Galaxy S21+) ter fantomsko črni in fantomsko srebrni (Galaxy S21 Ultra 5G).Neskončen zaslon v seriji Galaxy S21 5G vam omogoča popolno vsestransko izkušnjo – od brskanja po spletu, opravljanja službenih dolžnosti do neskončne in brezskrbne multimedijske izkušnje.Izpopolnjen in zelo velik zaslon vam omogoča neverjetno filmsko izkušnjo – oglejte si najljubše filme ali serije kar na svojem pametnem telefonu. Hiperhitri 5G vam omogoča, da si v trenutku prenesete celotno sezono priljubljene oddaje. Procesorji, združljivi s 5G, omogočajo večje hitrosti, da ostanete povezani med nalaganjem in prenašanjem datotek.Zagotavlja večjo hitrost, energijsko učinkovitost ter napredne računalniške zmogljivosti s 5G povezljivostjo in umetno inteligenco.Nova serija Galaxy S21 5G pametnih telefonov zagotavlja več na vseh ravneh: več zmogljivosti za obdelavo fotografij, zajemanje 8K videoposnetkov in podpira tudi maratonsko igranje iger v oblaku.Nikoli se ne boste zares ustavili, saj je nova serija Galaxy S21 5G pametnih telefonov zasnovana za uporabo z drugimi Galaxy napravami. Vaša Samsung izkušnja se nadaljuje iz naprave v napravo.Uživajte v posebnih ugodnostih, ki vam jih prinaša Samsung program lojalnosti v aplikaciji Samsung Members. Samsung Lounge program lojalnosti vam bo odprl vrata v svet fenomenalnih popustov, ponudb in presenečenj, ki smo jih zasnovali samo za zveste uporabnike Samsunga. Z izbiro pooblaščenega Samsung partnerja si lahko ogledate vse trenutno veljavne ugodnosti, ter prenesete kodo ali kupon, da ga lahko uporabite. Več na https://www.samsung.com/si/offer/members-lounge/ Naročnik oglasnega sporočila je Samsung Slovenija