Sram naj te bo, Jahja Sinvar!

85-letna mirovna aktivistka Jočeved Lifšic, ki jo je palestinsko gibanje Hamas iz ujetništva izpustilo že 23. oktobra, je za izraelske medije spregovorila o srečanju z vodjo gibanja v Gazi Jahjo Sinvarjem v podzemnih tunelih. Skupino ugrabljenih iz kibuca Nir Oz je obiskal že kmalu po njihovem zajetju.

Po poročanju Guardiana je Jočeved Lifšic na protestu za izpustitev vseh talcev za hebrejski časnik Davar povedala, da je Sinvar z njimi preživel tri do štiri dni. »Vprašala sem ga, kako ga ni bilo sram storiti kaj takšnega ljudem, ki so si vsa ta leta prizadevali za mir,« je dejala o svojem soočenju z njim. Sinvar namreč velja za »arhitekta« dogodkov sedmega oktobra. Na jugu Izraela je Hamas pobil okrog 1200 Izraelcev in tujih državljanov, več kot 240 pa jih ugrabil.

Z bratom Mohamedom je Sinvar ob obisku talcem menda dejal, da se jim ne bo zgodilo nič hudega ter da jih bodo izpustili ob dogovoru o menjavi. Po besedah sorodnika pred kratkim izpuščenega talca se je predstavil v hebrejščini: »Pozdravljeni, jaz sem Jahja Sinvar. Tukaj ste na varnem. Nič se vam ne bo zgodilo.« Jočeved Lifšic pa je na vprašanje, kako se je odzval, ko ga je poklicala na odgovornost, odgovorila: »Ni odgovoril. Molčal je.«

Med dolgoletnim prestajanjem zaporne kazni (1988–2011) se je Jahja Sinvar učil hebrejsko in preučeval svojega sovražnika Izrael. FOTO: Mahmud Hams/AFP

Ključ do izraelskih talcev

Njen mož Oded je še vedno v Gazi. Oba sta podpirala mir med Izraelci in Palestinci ter zadnjim pomagala zagotoviti medicinsko oskrbo v Izraelu. Mirnemu reševanju konflikta se je nekoč zavezal tudi Jahja Sinvar. Enainšestdesetletnik je bil ob ustanovitvi Hamasa del njegove obveščevalne službe Majd. Zadolžen je bil za odkrivanje in kaznovanje kolaborantov. Zaradi umora štirih Palestincev, dveh izraelskih vojakov in ugrabitve je bil nato obtožen na štiri dosmrtne kazni.

Triindvajset let je preživel v izraelskih zaporih. Tam se je med drugim naučil hebrejščine in preučeval svojega sovražnika Izrael. Z več kot tisoč sotrpini so ga leta 2011 izpustili v zameno za vojaka Gilada Šalita, ki ga je Hamas v Gazi zadrževal kar pet let. Dandanes Jahja Sinvar velja za najpomembnejšo figuro Hamasa. Za vodenje Gaze je bil leta 2017 izvoljen na tajnem glasovanju. Funkcijo je prevzel od Ismaila Hanijeha, ki prebiva v Katarju, medtem ko se sam najverjetneje skriva v podzemnih tunelih v obubožani enklavi.

Sicer prihaja iz begunskega taborišča Han Junis na jugu Gaze in je študiral arabske študije. Takrat ga je tudi pritegnil islamski aktivizem. »Je tisočodstotno predan in tisočodstotno nasilen, zelo zelo neizprosen človek,« so pri Guardianu citirali izraelskega zasliševalca. Ključ do izraelskih talcev je v njegovih rokah, so še zapisali, medtem ko je on »živi mrtvec«.