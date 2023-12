Supernovina donacija 10.000 € je na pomoč priskočila Božičku za en dan

Supernova se pridružuje Božičku za en dan, saj je prav čas pred prazniki idealen trenutek za širjenje radosti med tiste, ki jo najbolj potrebujejo. Skupaj z Zavodom 364, ki so mu za projekt Božiček za en dan donirali 10.000 €, so poskrbeli, da bodo tudi otroci in starejši iz socialno ogroženih družin doživeli toplino praznične sezona in se veselili izbranih daril.

Največja veriga nakupovalnih centrov v Sloveniji Supernova je letos podprla Zavod 364 in njihov projek Božiček za en dan, ki ga poznamo že 12 let. Z njihovo pomočjo bo Supernova z darilnimi karticami Supernova obdarila in osrečila 36 slovenskih družin oz. gospodinjstev, v katerih so tako otroci kot starostniki. Del donacije bo porabljen za dopolnjevanje prejetih pomanjkljivo pripravljenih paketov posameznikov in nakup manjkajočih daril, tako da se bodo prav vsi razveselili božičnih darilc.

V želji, da družine vsaj malo razbremenijo vsakodnevnih skrbi in jim polepšajo praznične dni, bodo skupaj s centri za socialno delo, šolami, mladinskimi centri in drugimi tovrstnimi organizacijami pravočasno poskrbeli za izbor prejemnikov in predajo darilnih kartic. Prejemnike darilnih kartic Supernova so iskali s pomočjo ustanov v občinah, kjer so nakupovalni centri Supernova. Obdarovanci bodo prejete darilne kartice uporabili v 19 nakupovalnih centrih Supernova po Sloveniji in si izbrali darilo po svojih željah.

Skupina Supernova skrbi za višjo kakovost življenja lokalnih skupnosti, družin in posameznikov, zato je pristop k projektu Božiček za en dan eden v vrsti letnih dobrodelnih projektov, s katerimi uresničuje ta del poslanstva in ciljev skupine.

Že 12 let smo Slovenci združeni v projektu Božiček za en dan

Akcijo Božiček za en dan so začeli v začetku novembra, ko so objavili Božičkov seznam otrok in starostnikov. Gre za projekt z osebno noto, ki s pravo mešanico ustvarjalnosti in humanosti daje ljudem edinstveno priložnost razdajanja. Božički po vsej Sloveniji si izberejo točno določenega otroka in/ali starostnika ter zanj pripravijo darilce. Skrbno pripravljeno darilo dostavijo na eno izmed številnih zbirnih mest akcije, odgovorni v projektu pa poskrbijo, da ta dragoceni tovor nato pride v prave roke. Lani je Božiček za en dan obdarili kar 10.595 otrok in 3979 starostnikov.

Božiček za en dan je darila zbral in v tem trenutku so že na poti do obdarovancev! Za več informacij o projektu obiščite bozicekzaendan.si.

Naročnik oglasne vsebine je Supernova