Tako boste videti mlajši, kot ste v resnici

Prosti radikali so krivi za hitrejše staranje telesa

Do več energije in vitalnosti z antioksidanti

Do vitalnosti z antioksidanti FOTO: Stock.adobe.com

Japonski dresnik – simbol trdoživosti in vir resveratrola

Pozitivne učinke resveratrola so raziskovali in potrjevali tudi strokovnjaki na priznani univerzi Harvard.

RESVERATROL FORTE – močan antioksidant za zaščito celic, srca in ožilja

Zato zase izberite le najboljše. Izberite Resveratrol Forte.

Kronološko starost določa datum rojstva, biološko pa vitalnost telesa . Zato je kdo pri 50 letih lahko bolj vitalen kot kdo, ki je 20 let mlajši. Kako jim to uspe? In predvsem: kaj lahko naredite sami, da se boste počutili bolje, imeli več energije, predvsem pa da boste vitalni ne glede na svoja leta? Skrivnost je povsem preprosta.Glavni krivci za hitrejše staranje sooziroma oksidativni stres. Prosti radikali nastajajo nepretrgoma in so stranski produkt celičnega dihanja. Nastajajo v našem telesu, krivci za njihovo nastajanje pa so prevelika izpostavljenost, onesnažen zrak in sevanje.Povzročajo poškodbe celic in njihovo odmiranje, naše telo pa se zaradi tega hitreje stara. Hkrati se poveča možnost različnih bolezni, kot so diabetes, bolezni srca in ožilja, rakasta obolenja itd. Na kratek rok tega niti ne boste takoj opazili. Šele takrat, ko bodo nastopile resne težave, boste ugotovili, da nekaj ne delate prav. Zato je pomembno, da se odzovete pravočasno in naredite nekaj zase.Zdrav organizem ima možnost boja proti prostim radikalom, ko pa je teh preveč, napadejo naše celice, poslabša se imunski sistem in imamo slabšo telesno obrambo. Da bi uspešno upočasnili nastanek prostih radikalov, bi morali v telo vnesti zadostne količineTi namreč nase vežejo proste radikale in preprečujejo njihovo oksidacijo.Ob rednem uživanju antioksidantov se bo izboljšalo vaše počutje , imeli boste več energije in počasneje se boste starali.Japonski dresnik preseneča zaradi svoje trdoživosti. To je rastlina, ki jo je skoraj nemogoče izkoreniniti, razlog pa je v resveratrolu, ki je v njenih koreninah.O resveratrolu je vedno več govora, njegove pozitivne učinke so raziskovali in potrjevali tudi strokovnjaki na svetovno priznaniki so bili nad njegovimi močnimi antioksidativnimi učinki navdušeni. Molekula resveratrol je v rdečem vinu, grozdju, jagodičevju, jagodah goji in oreščkih. Žal pa so količine v sadnih in rastlinskih virih majhne. Za zadostno dnevno količino resveratrola bi na primer morali zaužiti vsaj en kilogram jagod goji oziroma popiti kar 20 litrov črnega vina, kar pa je nemogoče.Boljša alternativa je zato prehransko dopolniloPrehransko dopolnilo Resveratrol Forte se priporoča vsem, ki vam je ohranjanje zdravja in dobrega počutja pomembno, si prizadevate za preventivo, in hkrati vsem, ki se dnevno soočate s Resveratrol Forte vsebuje 200 mg visoko koncentriranega transresveratrola iz japonskega dresnika in 200 mg fitokompleksa, ki izboljša njegovo prehajanje v celice.Poskrbite zase, obranite se vpliva prostih radikalov in ohranite vitalnost ne glede na leta. Ne odlašajte, zdaj je pravi čas, da poskrbite zase!*Vključitev antioksidantov v prehrano lahko pomaga zaščititi kožo pred učinki staranja, EFSA 2021.Naročnik oglasne vsebine je Sanofarm d.o.o.