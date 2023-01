Tiger napadel krotilca v cirkusu Orfei

»Sin je v bolnišnici, a je v redu, jutri jo bo najverjetneje zapustil. Ima nekaj poškodb, a jo je dobro odnesel. Napake v kletki se plačajo, tako kot napačni gibi. Tiger, ki ga je napadel, se je hotel samo igrati, pogosto se igrata. Bil je pomiloščen,« so besede, s katerimi se je Lino Orfei, pripadnik znamenite italijanske cirkuške družine Orfei, ki je gostovala tudi v Sloveniji, odzval na napad tigra, katerega tarča je bil njegov 31-letni sin Ivan.

Ivan Orfei je krotilec, tiger ga je napadel med predstavo cirkusa v kraju Surbo v bližini Lecceja na jugu Italije, na »peti škornja«. Napad, o katerem poroča Ansa, se je zgodil 29. decembra. Seveda so ga nekateri gledalci posneli v živo, nakar so njihovi posnetki postali viralni na internetu.

Cirkus Ofrei je sicer tradicionalno tarča kritikov uporabe živali za cirkuške nastope.

»To so aktivisti za pravice živali?« kritike vrača Lino Orfei. »Nisem prepričan. Kje pa so bili, ko smo zaradi lockdowna osem mesecev obtičali v mestu San Michele Salentino? Nihče od njih se ni potrudil, da bi prišel in nahranil živali.« Zagovorniki živali naj bi torej po njegovem prepričanju hranili cirkuške živali, ko so cirkusi zaprti in brez dohodka ...

Glede prihodnosti sina Ivana v kletkah s tigri je dodal, da se bo na to temo zbrala družina in se odločila, kako naprej. Trenutno so to točko umaknili s programa, saj krotilca ni.