Tiha moč morja za mladosten videz in počutje

Prožnost in elastičnost telesa

Tvorniki mišic, kosti, kože, las, vezivnega in drugih tkiv v vašem telesu so aminokisline. Tudi kolagen. Beseda kolagen izvira iz grške besede kolla, kar pomeni lepilo. Kožnim celicam je v pomoč, da se med seboj podpirajo in tako dajejo koži moč in elastičnost. Predstavlja glavno strukturno beljakovino, katere tvorba v telesu začne po približno tridesetem letu upadati. Koža je manj prožna, povesijo se obrazne mišice, lasje spremenijo strukturo, postanejo tanjši in lomljivi, pojavijo se težave s sklepi, mišična masa upada. Vse to so znaki, da telo ne zmore tvoriti toliko kolagena, kot ga dnevno potrebuje.

Prehrana in prehranska dopolnila

Pomanjkanje kolagena tipa I je eden najbolj verjetnih vzrokov za vidne znake staranja na koži ter morebitne težave s sklepi. Prehransko dopolnilo na osnovi kolagena je v tem primeru nepogrešljivo! Telesa ne more čudežno pomladiti, vsaj deloma pa lahko z vnosom nadoknadite primanjkljaj, ki nastane zaradi staranja.

Za nadomeščanje naj bi dnevno zaužili od 5 do 15 gramov kolagena. Najbolje hidroliziranega morskega, saj je njegova absorpcija prek celične membrane učinkovitejša zaradi nižje molekulske mase.

Kolagen v telo sicer vsakodnevno vnašate s prehrano (rdeče meso, piščanec, riba, oreščki, fižol, žitarice), vendar se na ta način (iz hranil) absorbira le približno 30 odstotkov kolagena, kar trikrat manj kot iz prehranskih dopolnil!

Encimski proces kolagena v krajše aminokislinske verige se zgodi že med hidrolizo, zato se hidrolizirani kolagen brez težav raztopi v topli ali hladni tekočini ter hitro absorbira v telo. Za absorpcijo v prvi uri po zaužitju je tako ključnega pomena velikost molekule in njena molekulska masa, ki mora biti čim manjša!

Prehranska dopolnila na osnovi kolagena vsekakor kombinirajte z raznoliko prehrano.

FOTO: Ecoathera

Sinergija v delovanju s C-vitaminom

V kakovostnem prehranskem dopolnilu ni kolagen skoraj nikoli edina sestavina, saj je za njegovo optimalno delovanje ključnega pomena sinergija z drugimi, prav tako pomembnimi elementi za organizem!

Ti elementi so:

vitamin C , ki ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje kože, žil, kosti, hrustanca, dlesni in zob,

, ki ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje kože, žil, kosti, hrustanca, dlesni in zob, magnezij, saj prispeva k normalnemu delovanju mišic ter ohranjanju zdravih kosti in zob,

saj prispeva k normalnemu delovanju mišic ter ohranjanju zdravih kosti in zob, vitamini B kompleksa, silicij, hialuronska kislina, resveratrol in cink.

Pod drobnogled postavljamo izbor izdelkov znamke EstadoPuro na osnovi hidroliziranega morskega kolagena, pridobljenega z nadzorovano encimsko hidrolizo iz kolagena visoke čistosti tipa I, s kratkimi verigami aminokislin (aktivni peptidi) visoke biološke uporabnosti. Njegova molekulska masa je 2000 daltonov (meja za absorpcijo), ko v prvi uri po zaužitju v telo absorbira kar 90 odstotkov zaužitega kolagena.

Prehransko dopolnilo na osnovi hidroliziranega morskega kolagena, hialuronske kisline, resveratrola, granatnega jabolka, ekstrakta jajčne membrane in vitamina C.









Prehransko dopolnilo na osnovi hidroliziranega morskega kolagena z magnezijem, silicijem, hialuronsko kislino, ekstraktom jajčne membrane in vitaminom C.









