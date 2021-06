Tjaša Kokalj Jerala: kako postati master spletnega nakupovanja

77 odstotkov Slovencev pri plačevanju najraje uporablja debetno kartico

10 najboljših nasvetov, kako postati master v spletnem nakupovanju:

V spletno nakupovanje vstopajte s pozitivo in zavedanjem, da se lahko reši vsaka težava. Pred vrnitvijo izdelka poskušajte izdelek prilagoditi oziroma toliko spremeniti, da vam mogoče še vedno pride prav. Preverite spletno stran glede varnosti, kakovosti izdelkov in vračil. Preberite si komentarje drugih uporabnikov in pobrskajte po spletu za več informacij. Za varnost pa pred nakupom poglejte naslovno spletno vrstico trgovine (na zaslonu na vrhu brskalnika). Če se pri povezavi izpiše https – s, to pomeni, da gre za varno povezavo. V primeru varne povezave je prenos podatkov o vaši kartici skrit. Pri nakupu bodite pozorni na vizualno predstavo izdelkov. Morate se zavedati, da bo izdelek izgledal drugače na vas kot pa na predstavljeni manekenki. Pred nakupom oblačil se pozanimajte, kakšne velikosti in številke uporabljajo posamezne spletne trgovine, saj se lahko med seboj precej razlikujejo in vam posledično oblačila na bodo ustrezala. Za hitre in enostavne nakupe si lahko podatke o kartici varno shranite na spletni strani in ob naslednjem nakupu tako ne zapravite časa za ponovno vpisovanje podatkov. Uporabljajte debetno kartico Mastercard pri plačevanju s kartico, ker vam omogoča storitev Mastercard Identity Check, s katero še dodatno preverijo vašo identiteto. Preverite, katero aplikacijo uporablja vaša banka za potrjevanje naročil, in si jo naložite. S tem si olajšate nakupovanje prek spleta. Spremljajte spletno prodajalno na družabnih omrežjih, kot sta Facebook in Instagram, kjer sledilci dobivajo vse aktualne informacije in določene ugodnosti, kot so popusti ali brezplačna poštnina. Vedno preverite, koliko več vas staneta poštnina in carina ter ali je nakup res ugoden, ko prištejete vse stroške z dostavo. Primerjajte spletne prodajalne, ker so med njimi razlike v ceni enakih izdelkov.

Še bolj so se povečala brezstična plačila, ki so se med epidemijo izkazala kot najbolj primerna.Nekateri uporabniki pa se še vedno učijo in spoznavajo svet spletnega nakupovanja. Nekateri dvomijo o varnosti spletnega nakupovanja, v plačevanje z debetno kartico, drugi pa še vedno plačujejo prek spleta s karticami, ki niso njihove, ker druge možnosti nimajo.Raziskava Masterindex, ki jo je izvedel Mastercard, je pokazala, da od vseh metod plačevanja 77 odstotkov Slovencev pri plačevanju najraje uporablja debetno kartico. Zakaj? Ker je najbolj preprosta, priročna in varna za uporabo. Njena vsestranskost se kaže v tem, da jo lahko uporabljamo kjerkoli in kadarkoli. Debetna kartica Mastercard poskrbi za malenkosti, ki naredijo vsak dan neprecenljiv. V eni kartici združuje vse, kar potrebuje sodobni kupec: zagotavlja varnost in zaščito, upravljanje vsakodnevnih plačil, spletno nakupovanje in brezskrbno uporabo na poti. Na vseh napravah in vseh kanalih - bodisi prek spleta, POS-terminalov, v tujini in doma.Modna ikona je navdušena nad praktičnostjo debetne kartice Mastercard . Njena najljubša oblika nakupovanja je prek spleta, kjer postaja že pravi master, kot pravi sama zase. Ker tako nakupuje že veliko let, se je v tem času naučila kar nekaj trikov, povezanih z najbolj optimalnim, varnim in učinkovitim spletnim nakupovanjem. Te trike zdaj deli tudi z nami.