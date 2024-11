Tomaž Kavčič praznoval rojstni dan z najljubšim šampanjcem

Tomaž Kavčič, eden najbolj prepoznavnih slovenskih kuharskih mojstrov, je na Zemonu praznoval svoj 55. rojstni dan. Praznovanje je potekalo v znamenju prestižne penine Krug, ki je bila izbrana kot spremljava gurmanskemu razvajanju. Ob tej priložnosti je Kavčič postal tudi uradni ambasador te svetovno znane znamke šampanjca.

Kavčič je pri tem povedal: »Pri 19 letih sem začel spoznavati alkoholne pijače in kmalu poskusil krug. Vesel sem, da lahko danes, na svoj 55. rojstni dan, s ponosom postanem ambasador tega šampanjca.«

Med povabljenci je bil tudi priljubljeni hrvaški pevec Petar Grašo, ki je ob tej priložnosti dejal: »Redko se zgodi, da prepotujem 500 kilometrov samo zato, da jem in pijem, a ko ima rojstni dan boter mojih otrok in moj dobri prijatelj, to naredim z veseljem. Še posebej, ker vem, da bo tukaj moj najljubši šampanjec.«

Krug, ki velja med šampanjci za sinonim prestiža in odličnosti, je v Sloveniji prisoten že več desetletij in je na voljo v najboljših izbranih restavracijah. Ljubezen do te penine, ki združuje tradicijo in popolnost, povezuje tako Kavčiča kot Graša, ki sta oba strastna ljubitelja vrhunskih okusov.

Dogodek je bil ne le praznovanje življenja in uspehov, temveč tudi poklon umetnosti dobre hrane in pijače, ki jo Tomaž Kavčič s svojo strastjo in predanostjo že desetletja dviguje na najvišjo raven.