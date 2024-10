Tožilec: Menim, da sta brata Menendez odplačala svoj dolg družbi

Lyle in Erik Menendez, brata, ki so ju leta 1996 zaradi umora staršev v premožni soseski na Beverly Hillsu obsodili na dosmrtno ječo brez možnosti pogojnega izpusta, bosta kljub vsemu morda lahko odšla na prostost. Glavni okrožni tožilec iz Los Angelesa George Gascón je sodniku priporočil, da jima ponovno izreče kazen. Vzrok so novi dokazi, ki naj bi potrjevali obrambo bratov, da sta bila spolno zlorabljena.

Zdaj 53-letni Erik in 56-letni Lyle Menendez sta tako spet v središču pozornosti ameriške javnosti, ki je bila že v devetdesetih letih razdvojena, podobno kot sama porota, ki je bila navzoča na sojenju. Slednje je zaradi številnih razkritij iz življenja premožne družine ter nasprotujočih si trditev imelo vse značilnosti žajfnice, na kar je spomin obudil Netflix v seriji Resnični zločin in z dokumentarcem The Menendez Brothers.

Medijski spektakel

Razvpiti primer je eden tistih, ki potrjujejo, da realnost lahko prekaša fikcijo, celo v Hollywoodu. Lylova in Erikova mati in oče, Kitty in José Menendez, sta 20. avgusta 1989 zvečer gledala televizijo, ko je nekdo vdrl v njun dom in ju večkrat ustrelil – tolikokrat, da je policija posumila, da je za zločin kriva mafija. Kot se je pozneje izkazalo, sta brata, takrat stara 18 in 21 let, dva dneva prej kupila orožje, streljala na starša, nekaj časa tudi pričakovala, da bo kdo prišel na prizorišče zaradi strelov. Ker se to ni zgodilo, sta se znebila oblačil in orožja, odšla na festival v Santa Monici, da bi si zagotovila alibi, se vrnila in poklicala policijo.

Sojenje, ki se je začelo leta 1993, je pritegnilo veliko pozornost javnosti. FOTO: Vince Bucci/Afp

Na začetku nihče ni posumil, da bi umora lahko zagrešila brata. Pozornost sta pritegnila sama z razkošnim načinom življenja. Še preden so ju aretirali, kar se je zgodilo marca 1990, sta zapravila 700.000 dolarjev. Svoji dejanji sta po aretaciji priznala in se branila, da ju je oče čustveno in spolno zlorabljal, Lyla v otroštvu, Erika pa vse do odraslosti, mati pa pri tem ni storila nič oziroma je spodbujala očetovo ravnanje. Po drugi strani je tožilstvo trdilo, da sta tako hotela čim prej priti do 14-milijonske dediščine.

Zaradi številnih nasprotujočih si dokazov in pričanj je bila porota na prvem sojenju, ki je bilo pravi medijski spektakel, tako razdvojena (porotnice so zagovarjale uboj, porotnik umor prve stopnje), da je okrožni tožilec predlagal ponovno sojenje. To je bilo manj izpostavljeno in se je končalo z obsodbo na dosmrtno zaporno kazen brez možnosti pogojnega izpusta.

Nova dokaza

Trideset let pozneje je svet drugačen, generacije so se zamenjale, zgodil se je #JazTudi, solze bratov med sojenjem so dobile nov kontekst in tudi nove dokaze. Eden od njih je menda pismo (iz leta 1988) Erika Menendeza družinskemu članu, v katerem je podrobno opisal, kako ga je oče spolno zlorabil. Tudi drugi dokaz sega v osemdeseta leta, ko je José ​Menendez, ki je delal kot izvršni direktor v založbi RCA, domnevno omamil in posilil takrat mladoletnega člana portoriške skupine Menudo, je poročal BBC.

Brata sta dobila veliko podpornikov v javnosti. FOTO: Mario Tama/Afp

Glavni okrožni tožilec je tako v četrtek v izjavi za javnost naznanil, da bo sodniku priporočil, da bratoma ponovno izreče kazen za umor, za kar je zagrožena kazen od 50 let do dosmrtnega zapora. »Ker sta bila v času, ko sta storila kazniva dejanja, mlajša od 26 let, bi bila takoj upravičena do pogojnega izpusta.« Kot je dodal, ni opravičila za umor, vendar sta po njegovem odplačala svoj dolg družbi. »Menim, da sta bila v svojem domu izpostavljena številnim motnjam in nadlegovanju,« je dejal Gascón, ki ga čez dva tedna čaka težka bitka za ponovno izvolitev, kot je opozorila AFP.

Izjavo so spremljali tudi sorodniki bratov Menendez. Kot je dejala njuna sestrična Karen Vander Molen, je »sočutna« odločitev tožilca pravilna. »Zavedamo se, da takšna odločitev ni bila lahka, a je pravilna. Gre za resnico, pravico in zdravljenje. Čas je, da se Lyle in Erik vrneta domov.« Brata sta medtem dobila številne podpornike tudi v javnosti, med drugim se je za njuno izpustitev zavzela vplivnica Kim Kardashian.

Izjavo okrožnega tožilca so spremljali tudi družinski člani Kitty Menendez. FOTO: Apu Gomes/AFP

O Gascónovem priporočilu, o katerem je tudi sam dejal, da nima soglasne podpore med sodelavci, bo zdaj odločal sodnik, ki bo v prihodnjih 30 do 45 dneh razpisal obravnavo, na kateri bosta navzoča tudi brata. Že zdaj pa je jasno, da bo ta znova razdelila tako družino kot javnost. Brat Kitty Menendez, Milton Andersen, je okrožnega tožilca že obtožil, da si zgolj nabira politične točke.

A tudi če bi na sodišču Menendezovima odobrili pogojni izpust, ga guverner Kalifornije Gavin Newsom še vedno lahko zavrne.