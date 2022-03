Prva dama Ukrajine: Moj poklon, neverjetni rojaki!

»Pred vojno (kako strašljivo in nenavadno je to reči) sem zapisala, da je v Ukrajini dva milijona več žensk kot moških. Statistika, ki zdaj dobiva povsem nov pomen. Naš odpor ima še posebno ženstven obraz. Moje občudovanje in poklon, neverjetni rojaki!« je včeraj na instagramu ob fotografiji vojakinje sodržavljane znova bodrila prva dama Ukrajine Olena Zelenska . In spomnila na prvi pomladni dan. »Sonce se že vidi skozi dim obstreljevanja! Vse bo pomlad, vse bo zmaga, vse bo Ukrajina!«

Še pred dobrimi tremi leti se je na moževo nominacijo za predsednika odzvala z nasprotovanjem, ko je postal predsednik, je izjavila, da bi se rada držala stran od politike in da ne bi bila rada razumljena kot prva dama. Da bo urejala predsedniške govore moža, a se je hkrati zavedala, da določenih dolžnosti vendarle ne bo mogoče predati komu drugemu.

Potem je svoje poslanstvo našla v humanitarnem delu, angažirala se je v navezovanju stikov s prvimi damami po svetu, avgusta lani je ob 30. obletnici osamosvojitve Ukrajine organizirala njihovo srečanje v Kijevu, na katerem so se skupaj s prvimi gospodi zavezali reševanju humanitarnih izzivov in prizadevanju za uresničitev ciljev Združenih narodov glede trajnostnega razvoja.

Na začetku februarja se je turški predsednik Recep Tayyip Erdoğan v Kijevu srečal s svojim ukrajinskim kolegom, ob njiju sta obe prvi dami. FOTO: Valentyn Ogirenko/ Reuters

Kot je povedala pred nekaj meseci v intervjuju za Diplomatic Courier, je aktivna na področju zdravstvenega izobraževanja in spolne enakopravnosti, lotila se je tudi prenove šolske prehrane, saj meni, da se s tem ne bo izboljšalo le zdravje študentov, ampak se bodo tudi bolje učili. Tudi po njeni zaslugi je Ukrajina postala članica partnerstva za spolno enakopravnost Biarritz, v okviru katere Zelenska poskuša doseči zmanjšanje plačnih razlik ter družinskega nasilja v Ukrajini, ki se je med pandemijo podvojilo in postalo drugi najbolj pereč zdravstveni problem.

Trudi se za bolj vključujočo družbo, za promocijo deklet in žensk v znanosti, vidi se kot glas opolnomočenja ljudi s posebnimi potrebami, podpira ukrajinske paraolimpijce, v umetnosti in kulturi pa prepoznava najučinkovitejše orodje mehke moči. Na njeno pobudo so zagotovili avdiovodiče v ukrajinskem jeziku v pomembnih kulturnih ustanovah po svetu, več kot tridesetih doslej, med drugim v Versaillesu v Parizu in v Mt. Vernonu, posestvu prvega ameriškega predsednika Georgea Washingtona.

Najmlajša prva dama

Olena Zelenska je pri 41 letih postala najmlajša ukrajinska prva dama, njen mož pa najmlajši predsednik. Oba sta se rodila v Krivem Rogu v osrednji Ukrajini, hodila sta v isto šolo, spoznala pa sta se šele kot študenta. »Volodimir ji je dvoril kar nekaj časa, da je pridobil njeno naklonjenost oziroma jo prevzel tedanjemu fantu. Osem let pozneje jo je zaprosil za roko,« je mogoče brati na portalu Kijev Post. Poročila sta se leta 2003, dve leti zatem se je rodila hči Oleksandra, leta 2013 pa sin Kiril.

Zelenskega, ki je doštudiral pravo na kijevski nacionalni ekonomski univerzi, je že v študentskih letih potegnilo v gledališče, tudi Olena, ki je diplomirala iz arhitekture, nikoli ni delala v svojem poklicu. Možu je pomagala soustvarjati standup komedije, kot scenaristka tudi pri studiu Kvartal 95, pri katerem je nastajala televizijska nanizanka Sluga naroda, s katero je Zelenski zaslovel.

Po moževi predsedniški zmagi novembra 2019 je krasila naslovnico ukrajinske izdaje Vogua. FOTO: promocijsko gradivo

Oleno Zelensko nekateri označujejo za eno najbolj modnih prvih dam, a tudi v tem vidi priložnost, da promovira ukrajinske oblikovalce. »Tako povem svetu, kaj znamo in kaj lahko ponudimo,« je dejala. Po moževi predsedniški zmagi novembra 2019 je krasila naslovnico ukrajinske izdaje Vogua, v vojnih dneh se kaže predvsem kot spodbuda narodu. V soboto je zapisala: »Danes ne bom paničarila in točila solz. Mirna bom in polna zaupanja. Otroka me gledata. In jaz bom z njima. In s svojim možem. In z vami. Rada vas imam! Rada imam Ukrajino!«