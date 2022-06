TV namig: Družinski dvoboj in Živi

Ponedeljek, 6. junija

Družinski dvoboj: Planet TV ob 19.45

Slo., 2022. Vodi: Žan Papič. Kviz. 60 min.

V novem kvizu skušajo družine pravilno določiti najpogostejši odgovor stotih ljudi o različnih temah. Med seboj se pomerita dve štiričlanski ekipi družinskih članov. Na začetku skušata predstavnika vsake družine prva pritisniti na gumb in odgovoriti na vprašanje z najpogostejšim odgovorom. Družina, ki se prebije v finale, se poteguje za glavno nagrado. V prvi oddaji bosta to družina Denisa Porčiča, ki ga poznamo pod vzdevkom Chorchyp, ter družina Petrovič, ki jo sestavljata tudi Challe Salle z dekletom Ivono. Znana slovenska mišičnjaka, ki sta tudi glasbenika, bosta tokrat morala pokazati drugačne veščine, ki znajo pogosto nasmejati, videli pa bomo tudi, kako se med seboj razumejo ostali člani družine.

Živi: Kanal A ob 20. uri

VIKEND - Alive - Živi Foto Tvspored-service Tvspored-service

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Alive. ZDA, 1993. Režija: Frank Marshall. Igrajo: Ethan Hawke, Vincent Spano, Josh Hamilton, Bruce Ramsay, John Newton. Drama. 150 min.

Film je posnet po resnični zgodbi. Urugvajsko ragbijsko moštvo se kljub slabi vremenski napovedi z letalom odpravilo v Čile. Letalo v snežnem metežu strmoglavi visoko v Andih. Večina potnikov umre, nekaj jih je hudo ranjenih. Zunaj vlada prava visokogorska zima s hudim mrazom in prežečimi plazovi. Ko se sneg začne nekoliko topiti, se dva člana odpravita po pomoč v dolino. A ker rešitve ni od nikoder in hrane kmalu začne zmanjkovati, se preživeli znajdejo pred hudo moralno dilemo ... Čeprav film daje vtis, da gre za pustolovsko dramo, je v svojem jedru etična pripoved, kjer je večji poudarek na človečnosti kot junaštvu.

Boris Pahor – trmasti spomin: TV SLO 1 ob 21. uri

Slo., 2010. Režija: Tomaž Burlin. Dok. film. 55 min.

Portret spremlja pot Borisa Pahorja od doživetja požiga slovenskega Narodnega doma v Trstudo Pariza, kjer je doživel prvo mednarodno priznanje, in odkrivamo dolgo ter zapleteno življenjsko pot velikega pričevalca dvajsetega stoletja. Zgodnji fašizem, izguba jezika, nemška delovna taborišča in zmeda v povojnem Trstu, so poleg ljubezni teme, h katerim se Pahor ves čas vrača. Dokumentarni film gradi pripoved o avtorju z njegovim pričevanjem in z besedo zgodovinarjev, pisateljskih kolegov, založnikov in prijateljev.