TV namiga: David Attenborough o pevskih čudesih in Mednarodna obzorja

Torek, 24. januarja

David Attenborough o pevskih čudesih (Premiera): TV SLO 1 ob 20.00

Attenborough's Wonder of Song. VB, 2022. Režija: Mike Birkhead, Beth Jones. Dok. odd. 60 min.

Kako je slišati narava, kako pesem živali? Znameniti David Attenborough vabi na glasbeni festival na prostem, kjer se izmenjujejo napevi zapeljevanja in nadaljevanja vrste. Nedavne raziskave so pokazale, da se s paritvenimi napevi ne oglašajo le samci, pojejo tudi samice. In kako dolgo bomo te napeve še lahko slišali? Človeštvo je marsikje že preglasilo naravna okolja.

Režiserja sta za BBC posnela posebno oddajo, v kateri je Sir David Attenborough izbral svoje najljubše posnetke iz naravnega sveta, ki so bili posneti v zadnjih sto letih.

Mednarodna obzorja: Vojna v Evropi (Premiera): TV SLO 1 ob 21.00

Slo., 2023. Avtorica: Manica J. Ambrožič. Inf. odd. 55 min.

24. februarja 2022 se je z vdorom ruske vojske v Ukrajino začela nova vojna na evropskih tleh. Je bil ruski napad na Ukrajino res presenečenje ali pa se je ta vojna pravzaprav napovedovala že nekaj let, Zahod pa je zaradi energetskih poslov popuščal ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu?

Za oddajo Mednarodna obzorja so se ustvarjalci o tem, kaj je pripeljalo do vojne, in o evropskem odzivu nanjo pogovarjali s predstavniki več evropskih držav in ruske opozicije, del oddaje pa je ekipa Mednarodnih obzorij posnela tudi v Ukrajini. Snemalec je bil Žiga Trnkoczy, montažer in realizator Bojan Gašperič.