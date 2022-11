TV namiga: Velika poteza in Trumanov show

Ponedeljek, 21. novembra

Velika poteza: Kanala A ob 20.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

The Big Short. ZDA, 2015. Režija: Adam McKay. Igrajo: Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling, Brad Pitt. Kom./drama. 150 min.

Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling in Brad Pitt tvorijo četverico velikih igralskih imen, ki je dobesedno slekla težko razumljivo bančno izrazoslovje ter posvetila luč na pogubne posledice človeškega pohlepa in neumnosti.

Leta 2005 so štirje outsiderji videli, česar velike banke, mediji in vladni nadzorniki niso želeli — da grozi zlom svetovnega gospodarstva. Nadarjeni analitik in menedžer finančnega sklada Michael Burry (Bale) s svojimi izračuni ugotovi, da je sistem podeljevanja hipotek v ZDA tik pred razpadom, zato se odloči za nezaslišano potezo – stavi proti nepremičninskemu trgu. Banke z veseljem sprejmejo denar, njegove na videz nepremišljene poteze pa zbudijo pozornost vlagateljev pod vodstvom skeptičnega Marka Bauma (Carell), ki se odpravijo na teren in odkrijejo neverjetne anomalije v celotnem finančnem sistemu.

Trumanov show: Kino ob 21.50

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Trumanov show. Foto Pro plus

The Truman Show. ZDA, 1998. Režija: Peter Weir. Igrajo: Jim Carrey, Laura Linney, Noah Emmerich, Natascha McElhone. Drama. 115 min.

Truman Burbank (Jim Carrey) je zvezda najbolj priljubljene televizijske oddaje, le da se sam tega ne zaveda. Sprem lja ga več tisoč skritih kamer, idilično mestece Seahaven je le ogromna kulisa, njegova družina in prijatelji pa samo igralci. Truman pri tridesetih sklene zapustiti mesto, s tem pa prekriža načrte Christofu, producentu oddaje ... Režiser Peter Weir se je odločil za drzno potezo in Jimu Carreyju ponudil prvo dokaj resno vlogo, ta pa se je na presenečenje mnogih v njej odlično znašel. Trumanov show odlično deluje še danes, njegova medijska satira je enako, če ne še bolj aktualna kot pred četrt stoletja.