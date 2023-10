TV namigi: 1917, Mame na robu in Ljubljanski maraton

Nedelja, 22. oktobra

1917 (Premiera): Planet TV ob 20.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

1917. VB/ZDA, 2019. Režija: Sam Mendes. Igrajo: Dean-Charles Chapman, George MacKay, Daniel Mays, Colin Firth, Andrew Scott. Voj. drama. 140 min.

Sredi prve svetovne vojne mlada britanska vojaka Schofield in Blake dobita nalogo, ki se zdi nemogoča: v enem dnevu morata prečkati sovražno ozemlje in dostaviti sporočilo, s katerim bosta 1600 vojakov rešila pred vkorakanjem v smrtonosno past. Blake odkrije, da je med vojaki tudi njegov brat, zato je njuna dirka s časom še toliko bolj odločilna.

Epski vojni spektakel izpod taktirke Sama Mendesa s svojo mojstrsko kinematografijo in montažo zbuja občutek, da je bil posnet v enem samem dolgem kadru.

Mame na robu (Premiera): TV SLO 1 ob 20.000

Maternal. VB, 2023. 1/6. Režija: James Griffiths. Igrajo: Parminder Nagra, Lara Pulver, Lisa McGrillis, Sabina Arthur, Elan Butler. Nad. 60 min.

Mame na robu. Foto TVS

Maryam, Catherine in Helen so zdravnice, predane svojemu delu, ki so se ob uspešni karieri odločile še za materinstvo. A usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja je zapleteno in stresno.

Po rojstvu otroka nič ni več tako, kot je bilo, in tudi najboljši priročniki ne morejo predvideti in opisati vseh izzivov, s katerimi se spoprijemajo. Tudi sicer je v zadnjem obdobju življenje drugačno in zdi se, da je služba v zdravstvu postala še bolj zahtevna, tekmovalnost pa tudi v tem poklicu ni redkost. A ženske imajo ena drugo in pristno medsebojno prijateljstvo.

Volkswagen 27. Ljubljanski maraton: Pop TV ob 8.45

Slo., 2023. Prenos. 180 min.

Ljubljanski maraton leta 2022 Foto Voranc Vogel

Pogled na ljubljanske ulice, polne tekačev, je čudovit. Poleg lova na vrhunske tekaške rezultate profesionalnih tekačev se maratona vsako leto množično udeležijo tudi rekreativni tekači. Gre za promocijo teka in zdravega načina življenja, za povezovanje ljudi skozi gibanje, za povečevanje priljubljenosti teka in gibanja pri vseh generacijah.

Prenos maratona se bo začel ob 8.45, na televiziji bo trajal do 11.45, na spletu pa si ga bo mogoče ogledati vse do prihoda zadnjega tekača na cilj. Start teka je na Slovenski cesti, cilj na Kongresnem trgu. Trasa poteka po ulicah in cestah v središču mesta in v njegovi okolici.