TV namigi: Angela Merkel, Žuželke na krožniku, Ženske ubijajo

Torek, 12. oktobra

Kdo je Angela Merkel: TV SLO 1 ob 21.05



Žuželke na krožniku: TV SLO 2 ob 20.00

Žuželke na krožniku Foto Tv Slo







Zakaj ženske ubijajo: Fox Life ob 22.00

Zakaj ženske ubijajo Foto Fox

Angela Merkel po šestnajstih letih na oblasti zapušča visoko politiko. Z doslednostjo in profesionalnostjo si je pridobila velik ugled in priljubljenost, ob tem pa je javno in zasebno življenje zmeraj skrbno ločevala.Dokumentarna oddaja avtorice Marion Van Renterghem, ki je Merklovo spremljala zadnje desetletje, o njej napisala dve knjigi in številne članke, predstavlja življenjsko pot velike državnice in hkrati zgodbo Evrope – vse od padca komunizma do migrantske krize in epidemije covida 19.Ker število lačnih ust na svetu naglo narašča, kmalu ne bo več mogoče vseh nahraniti s klasičnima poljedelstvom in živinorejo, zato bo treba poiskati nove vire prehrane. Eno od najobetavnejših rešitev te težave ponujajo žuželke, ki jih že zdaj uživata dobri dve milijardi ljudi.Insekti so polni vitaminov, mineralov in beljakovin. Pa si lahko predstavljate, da se boste čez nekaj let mastili s pleskavicami iz ličink hroščev mokarjev in se sladkali s kosmiči, v katerih bodo koščki čričkov?Ta sezona prinaša nove igralce in zgodbe iz leta 1949. Videli bomo, kaj pomeni biti lep, spoznali bomo skrito resnico ljudi, ki se skrivajo za maskami, in videli bomo, kaj se zgodi, če nas družba ignorira – ženska naredi marsikaj, da ji končno pripada.Po smrti ene od članic »vrtnega kluba« se sprosti mesto in Alma Fillcot, gospodinja srednjih let, sanja o sprejetju v klub. A njeno trdo delo in priprave ogrozi moževa skrivnost.