TV namigi: Batman, Državljan Diareja in Lokalni vesoljec

Zgodba se dogaja v turobnem mestu Gotham, ki ga ustrahuje Joker. Edini, ki se postavi na stran nedolžnih ljudi, je Batman. Zanj se zanima tudi lepa novinarka Vicki Vale. Hkrati se Vicki zaplete v romantično zvezo s samotarskim milijonarjem Bruceom Way­nom. Vicki ne ve, da je Bruce v resnici Batman.Izvirni Batman Warner Brosa, v katerega so mnogi dvomili (Ker režiser ni bil dovolj znan in ker je bil glavni igralec znan kot komik), je postavil temelje žanru temačnih filmov o superjunakih. Ki pa ga v tem primeru večkrat zasenči negativec ...Kdo je Tomaž Lavrič? Je stripar, stihoklepec, deloholik, karikaturist in/ali anarhist? Ljubitelj piva? Ljudomrznež? Egoist? Kameleon ali shizofrenik? Odgovore podajo številni sogovorniki, sodelavci z Mladine, poznavalci stripa, sociologi in umetniki. Lavričev vizualni opus sestavlja na tisoče političnih karikatur, naslovnic in ilustracij za revijo Mladina, stripovska klasika Rdeči alarm, politični triler Sokol in golobica in številna druga dela.A čeprav o njegovem delu in življenju veliko govorijo sogovorniki v filmu, se Tomaž Lavrič v filmu sploh ne pojavi ...Glavni junak komične ZF serije, posnete po stripih, je vesoljec, ki pristane na Zemlji in prevzame identiteto zdravnika v majhnem mestu v Koloradu.Vesoljec se skuša prilagoditi lokalnim prebivalcem in odkriva, kaj pomeni biti človek. Sprašuje se, ali je človeštvo vredno obstoja, in izpolnjuje svojo skrito misijo na Zemlji. Kmalu se zaplete v lokalne intrige in prebivalci ga prosijo za pomoč pri reševanju umora.