TV namigi: Belorusija, Osebna vojna in Izganjalci duhov

Torek, 28. junija

Belorusija, evropska diktatura pod Putinovim škornjem: TV SLO 1 ob 21.00

Inside Belarus: Putin's Puppet Regime. Fr., 2022. Režija: Pierre Chabert, Emilie Lob. 55 min.

Dokumentarna oddaja prikaže življenje v Belorusiji. Predstavi vzpon predsednika Aleksandra Lukašenka na oblast ter pojasni njegovo dolgoletno obračunavanje s političnimi nasprotniki, veliko vstajo naroda ob volitvah leta 2020 in kruto policijsko nasilje nad protestniki.

Oddaja razkrije tudi odnos med Lukašenkom in ruskim predsednikom Putinom. Beloruska opozicija in vojna v Ukrajini silita k sodelovanju Putina, Lukašenko pa to s pridom izkorišča.

Osebna vojna: TV SLO 2 ob 21.15

Vikendova ocena: 5 (od 5)

A Private War. ZDA, 2018. Režija: Matthew Heineman. Igrajo: Rosamund Pike, Alexandra Moen, Tom Hollander. Bio. film. 115 min.

Biografska drama pripoveduje resnično zgodbo o vojni poročevalki Marie Colvin. Neustrašen uporniški duh jo je gnal na različna vojna območja, od Čečenije do Šrilanke, kjer je leta 2001 v eksploziji granate izgubila oko. Čeprav so travmatične izkušnje zahtevale visok davek, je Colvinova skupaj z vojnim fotografom Paulom Conroyem pogumno izpolnjevala svoje temeljno poslanstvo – pokazati svetu pravo ceno vojne. To je počela vse do leta 2012, ko je v Siriji umrla.

Film je bil nominiran za dva zlata globusa – za najboljšo glavno igralko in za najboljšo pesem (Annie Lennox).

Izganjalci duhov: Kanal A ob 22.10

Vikendova ocena: 4 (oid 5)

Ghostbusters. ZDA, 2016. Režija: Paul Feig. Igrajo: Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon, Leslie Jones. Akc. film. 130 min.

Paul Feig, režiser obešenjaških komedij Dekliščina, Drzni par in Vohunka, je na velika platna po treh desetletjih vrnil kultne Izganjalce duhov.

Erin in Abby sta včasih skupaj raziskovali nadnaravne pojave in napisali knjigo o resničnem obstoju duhov. Nato pa New York tudi dejansko zajamejo duhovi. Erin in Abby, katerih poti sta se vmes razšle, morata združiti moči, na pomoč pa jima priskočita še čudaška izumiteljica Jillian in zgovorna Patty.