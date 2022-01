TV namigi: Bob leta 2021, Kam si izginila? in Modra soba

Sobota, 29. januarja

Bob leta 2021: TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2022. Vodi: Jurij Drevenšek. Prenos prireditve. 90 min.

V v veliki dvorani SNG Maribor bo potekala slovesna razglasitev Boba leta 2021, najboljše izjave po mnenju Večerovih bralcev in širše slovenske javnosti. Gledalci si lahko tudi letos obetajo praznik odkrite besede z voditeljem Jurijem Drevenškom.

V finalu bodo izbirali med izjavami, ki so jih prispevali direktor Sinagoge Maribor Boris Hajdinjak, filozof Lev Kreft, zgodovinarka Mateja Ratej, predsednica društva Hospic Renata Jakob Roban, zgodovinar in glasbenik Tone Kregar, direktor Ekstere Prevalje Jure Naglič, kantavtor Peter Andrej, igralka Nataša Barbara Gračner, psihiater Miran Pustoslemšek in vodja Koncertne poslovalnice Maribor Barbara Švrljuga Hergovich.

Kam si izginila, Bernadette?: Planet TV ob 19.50

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Where'd You Go, Bernadette? ZDA, 2019. Režija: Richard Linklater. Igrajo: Cate Blanchett, Billy Crudup, Emma Nelson, Kristen Wiig. Kom. /drama. 115 min.

Režiser Linklater je film posnel po istoimenskem romanu Marie Semple, ki je na lestvici knjižnih uspešnic New York Timesa vztrajal celo leto.

Film prinaša zgodbo o ljubeči materi, ki začuti potrebo, da bi vnovič občutila svojo nekdanjo ustvarjalno strast. Bernadette je veliko stvari. Njen mož, računalniški genij, jo je vedno videl kot vzkipljivo, nadarjeno in raztreseno soprogo. Prijatelji so jo imeli za talentirano in ambiciozno arhitektko. Za svojo 15-letno hčer pa je bila Bernadette vedno najboljša prijateljica in v prvi vrsti mama. A Bernadette na lepem brez sledu izgine ...

Modra soba: TV SLO 1 ob 21.55

Vikendova ocena: 4 (od 5)

La chambre bleue. Fr., 2014. Režija: Mathieu Amalric. Igrajo: Mathieu Amalric, Léa Drucker, Stéphanie Cléau, Laurent Poitrenaux. Krim. 80 min.

Modra soba Foto Tv Slo

On je uspešen lastnik lokalne trgovine s kmetijsko mehanizacijo, ona je lekarnarka, njegova znanka iz šolskih dni. Nekega dne ga ona izzove s trditvijo, da je poljubil že vse ženske razen nje

Od poljuba do stalnih srečevanj v modri hotelski sobi se zgodba odvije hitro, strastno, razmerje postaja vedno bolj intenzivno. Po vročem seksu potekajo debate o novih začetkih.