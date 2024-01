TV namigi: Bowie v dokumentarcu, film o aferi Dreyfus in Slovenci na EP

Četrtek, 11. januarja

Moonage Daydream (Premiera): HBO ob 21.45

Moonage Daydream. Nem./ZDA, 2022. Režija: Brett Morgen. Dok. film. 135 min.

Biografski dokumentarec, poimenovan po pevčevi istoimenski skladbi, ki ga je režiral Brett Morgen, prav tako pa napisal scenarij in film produciral, osvetljuje življenje in genialnost Davida Bowieja.

Celovečerna izkustvena odiseja je povedana skozi vzvišene, kalejdoskopske in še nikoli videne posnetke, nastope in glasbo, raziskuje pa ustvarjalno, glasbeno in duhovno potovanje Bowieja. Film temelji na osebni pripovedi Bowieja in je prvi uradno odobreni film o umetniku.

Čeprav gre za enega od mnogih dokumentarcev o Davidu, pa režiser pravi: »Hotel sem posneti film, ki je skrivnosten, zapleten, vzvišen in intimen, prav tako kot David.«

Rokomet (M): Slovenija – Ferski otoki: Arena 1 ob 17.30 in TV SLO 2 ob 17.45

Evropsko prvenstvo. Prenos iz Berlina.

Slovenija začenja svoje Evropsko prvenstvo. Foto RZS

Včeraj se je začelo evropsko prvenstvo v rokometu za moške, ki ga letos gosti Nemčija.

Slovenija je v skupini D, ki bo svoje tekme odigrala v Berlinu. Poleg Slovencev so v skupini še Norveška, Poljska in Ferski otoki. prav s slednjimi bo Slovenija odigrala svojo prvo tekmo tokratnega prvenstva. Slovenija se je na evropsko prvenstvo uvrstila že štirinajstkrat, Ferski otoki pa se bodo na tej ravni predstavili prvič v svoji zgodovini. A slovenski selektor Uroš Zorman svari, da kljub temu niso, kot pravi, kaki eksoti, ampak da so resna reprezentanca s hitro igro.

Organizator igre Dean Bombač se strinja: »Tekma bo fizična, naporna, ampak če bomo mi odprli tekmo, kot smo si zadali, torej močno v obrambi, mislim, da bi jih na koncu morali premagati in držati tekmo pod nadzorom.«

Slovenija igra naslednji tekmi še v soboto (s Poljsko) in v ponedeljek (z Norveško). V nadaljevanje se uvrstita prvouvrščeni reprezentanci skupine.

Obtožujem!: TV SLO 2 ob 21.35

Vikendova ocena: 4 (od 5)

J'accuse. Fr./Ita., 2019. Režija: Roman Polanski. Igrajo: Louis Garrel, Jean Dujardin, Christophe Maratier, Pierre Poirot, Stefan Godin. Zgod. drama. 135 min.

Obtožujem! Foto TVS

Zgodovinska drama o znameniti Dreyfusovi aferi, ki je spodbudila nastanek znamenitega Zolajevega članka J’Accuse (Obtožujem).

Leta 1895 proti mlademu obetavnemu francoskemu generalštabnemu častniku Alfredu Dreyfusu vložijo obtožnico, ker naj bi Nemčiji izdajal vojaške skrivnosti, in sodišče odloči, da je kriv. Obsojen je na dosmrtno ječo na Hudičevem otoku. Med pričami njegovega ponižanja je polkovnik Georges Picquart, ki napreduje v vodjo vojaške protiobveščevalne enote. Ko Picquart odkrije, da se skrivnosti še vedno predajajo Nemcem, ga začne vleči v nevaren labirint korupcij in prevar, ki ne ogrožajo le njegove časti, temveč tudi njegovo življenje.

Romanopisec Emile Zola je v časopisnem članku z naslovom J’Accuse (Obtožujem) sodnike obtožil, da so pri razsodbi upoštevali ukaze obrambnega ministrstva. Dogodek je vplival na okrepitev in večjo enotnost politične levice, zmanjšal pa se je vpliv vojske.

Če ste med tistimi, ki niste prepričani, ali si Roman Polanski zaradi svojih dejanj iz preteklosti, zasluži vašo pozornost, lahko uberete drugo pot in preberete knjigo Roberta Harrisa An Officer and a Spy, po kateri je Polanski posnel svoj film. Knjiga žal še ni prevedena v slovenščino, za vešče angleščine pa je odlično branje.