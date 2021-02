TV namigi: Čokolada, Kampanja proti podnebju in Dobri kraj

Torek, 2. februarja

Leta 2001 se je donosna industrija čokolade pod pritiski nevladnih organizacij zavezala, da bo do leta 2008 odpravila otroško delo v nasadih kakavovca. Je po vseh teh letih izpolnila svojo obljubo?Slonokoščena obala, kjer pridelajo največ kakava na svetu, si prizadeva za izkoreninjenje otroškega dela z gradnjo šol, izobraževanjem kmetov in ozaveščanjem s televizijskimi sporočili. A na zaplatah zemlje v odročnih predelih, čisto na koncu že tako slabo prevoznih cest, še vedno delajo otroci. Zasužnjene otroke, ločene od staršev, si preprodajajo trgovci z ljudmi, ki si prilaščajo tudi ves zaslužek.Leta 1988 je bil svet pripravljen ukrepati glede podnebnih sprememb. Georg W.H. Bush je govoril kako bo Bela hiša ukrapala v zvezi z »učinkom tople grede. A potem se je ustavilo ...Danska dokumentarna oddaja raziskovalnega novinarja Ellesøeja razkriva dobrih 30 let načrtnega diskreditiranja znanstvenikov v javni razpravi in zanikanja podnebnega segrevanja. Avtor v oddaji prikaže, kako so tako imenovane podnebne skeptike, odlične komunikatorje, ki so odločilno prispevali k oblikovanju javnega mnenja – nekateri od njih pa so se celo izdajali za znanstvenike – posredno denarno podpirale največje naftne družbe.Komedija Michaela Schura vstopa v četrto in zadnjo sezono, vračajo pa se tudi priljubljeni liki: Eleanor, Michael, Chidi, Tahani, Jason in Janet. Če hočejo priti v Dobri kraj, morajo dokazati, da so tega vredni, in sicer tako da pomagajo štirim tečnim novincem, da postanejo dobri ljudje.Bo skupina dobila odpuščanje ali pa jo čaka večno trpljenje? Eleanor bo prevzela vlogo arhitekta. Ekipa se sooči s težavami, ko se štirje testni subjekti vselijo v sosesko.