TV namigi: Čudežna ženska, Časovna zanka in Raj 89

Nedelja, 11. aprila

Čudežna ženska: Kanal A ob 20.00

Časovna zanka: Planet TV ob 21.25

Časovna zanka Foto Planet Tv

Raj 89: TV SLO 1 ob 15.20

Raj 89 Foto Tv Slo

Diana, amazonska princesa, je izurjena kot nepremagljiva bojevnica. Odraščala je v paradižu zaščitenega otoka, kamor nekega dne trešči letalo z ameriškim pilotom; ta prebivalcem pove o obsežnem spopadu, ki divja v zunanjem svetu. Diana zapusti svoj dom, prepričana, da lahko zaustavi spopade. Naslovno junakinjo spremljamo od otroštva na skrivnem otoku Amazonk, do odhoda v svet, s ciljem ustaviti 1. svetovno vojno.Čeprav to morda zveni za lase privlečeno in plehko, uspe režiserki ustvariti tako prepričljiv svet, da učinkujejo prav vsi elementi, še najbolj pa spektakularna scena preboja čez fronto, ki postavlja nove mejnike žanra.Kansas 2044. Svet je podoben današnjemu, le da je bolj umazan in nevaren. Do leta 2070 izumijo potovanje skozi čas, a je prepovedano, tako da ga uporabljajo le kriminalci. Naročniki umora pošljejo žrtve v preteklost, kjer jih pričaka najeti morilec, jih umori in se znebi trupla. Eden takih morilcev je Joe (Gordon-Levitt). A nekega dne ga kot naslednja žrtev pričaka on sam iz prihodnosti (Willis).Svež, inteligenten pristop k potovanju skozi čas, zgodba, ki se ne zateka k obratom vrste deus ex machina, privlačna akcija in odlična igra naredijo iz Časovne zanke enega ZF biserov zadnjega časa.Piše se leto 1989, toda kljub burnemu družbenemu dogajanju tik pred razpadom Sovjetske zveze ljudje v okolici Rige živijo po utečenih tirnicah.Devetletna Paula poletje preživi pri sestričnah, saj želijo biti njen starši sami, zaradi česar se sprašuje, ali se bosta oče in mama ločila. Medtem ko se deklice zabavajo na svoj način in doživljajo mejnike v odraščanju, se v državi dogajajo velike politične spremembe in vplivajo tudi na vsakdanje življenje.