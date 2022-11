TV namigi: Dajva se dol, Zlo ne obstaja, Mednarodna prevara

Sobota, 26. novembra

Dajva se dol: POP TV ob 21.40

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Sleeping with Other People. ZDA, 2015. Režija: Leslye Headland. Igrajo: Alison Brie, Jason Sudeikis, Jordan Carlos. Rom. kom. 125 min.

Jack večino svojega življenja posveča osvajanju žensk, dokler vnovič ne sreča zapeljive Lainey, s katero je kot najstnik izgubil nedolžnost. Tudi ona ima podobne težave s skakanjem čez plot, zato skleneta dogovor, da bosta ostala le prijatelja. Toda več časa, ko preživita skupaj, bolj očitno postaja, da sta ustvarjena eden za drugega ...

Premisa, s katero je poskusila že komedija Ko je Harry srečal Sally – ali sta moški in ženska lahko le prijatelja – je obdelana dovolj pristno in duhovito, da je film osvežitev v morju klišejskih romantičnih komedij.

Zlo ne obstaja: TV SLO 1 ob 23.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Sheytan vojud nadarad. Koprod., 2020. Režija: Mohammad Rasoulof. Igrajo: Baran Rasoulof, Mahtab Servati, Mohammad Seddighimehr, Zhila Shahi, Mohammad Valizadegan. Drama. 155 min.

Zlo ne obstaja Foto Tv Slo

Zgodbe štirih ljudi, ki stojijo pred izbiro: ubogati ukaz totalitarne oblasti ali se upreti in tvegati vse. Dobitnik zlatega medveda za najboljši film v Berlinu 2020.

Hašmat je družinski oče, čigar služba je v popolnem nasprotju s toplino, s kakršno je obdan v domačem krogu. Puja je vojak, ki so mu naročili, da mora obesiti ujetnika. Džavad, prav tako vojak, tridnevni dopust preživlja z dekletom, a njegova služba vse bolj ogroža njuno skupno prihodnost. In na koncu je tu še Darja, ki se kljub miroljubni naravi spopada s temačno družinsko skrivnostjo.

Mednarodna prevara: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

The International. Koprod., 2009. Režija: Tom Tykwer. Igrajo: Clive Owen, Naomi Watts, Armin Mueller-Stahl, Ulrich Thomsen, Brían F. O'Byrne. Akc. film. 140 min.

Mednarodna prevara Foto Pro Plus

Louis Salinger je ambiciozni agent Interpola, ki preiskuje korupcijo v največjih svetovnih bankah. Ker sumi, da se vplivna banka ukvarja s pranjem denarja, preprodajo orožja in financiranjem vojne, Salinger združi moči s tožilko Eleanor Whitman, s katero se odpravita na nevarno iskanje resnice.

Sledi ju iz New Yorka vodijo v Berlin, Milano in Carigrad, pri tem pa so jima ves čas za petami plačani morilci ...