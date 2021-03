TV namigi: Delovna akcija, Vmesni čas in Bille

Nedelja, 14. marca

Delovna akcija: POP TV ob 20.00

Vmesni čas: TV SLO 1 ob 22.25

Bille: TV SLO 1 ob 15.10

Vrača se oddaja, v kateri pri prenovi doma pomagajo družinam, ki si same tega ne morejo privoščiti, in njihove pogosto težke zgodbe predstavijo gledalcem. S pomočjo voditeljice Ane Praznik in ekipe profesionalcev z novim domom v njihovo življenje posije novo upanje.V prvem delu nove sezone bodo gledalci spoznali družino Rajh iz Bistrice ob Dravi. Jožica ni imela lepega otroštva. Za očeta svojih otrok je bila prepričana, da je njen angel varuh, do trenutka, ko je svojo družino zapustil zaradi druge ženske. Jožici so ostali dolgovi, iz težke situacije sta jo rešila tast in tašča, ki sta jo skupaj z otrokoma povabila v svoj dom.Dokumentarni esej je zapis o času, ki si ga nihče ni želel, o času pandemije. To je filmski pogled na čas med prej in potem. Če bo potem sploh še prišel. Posnetki predstavljajo razmišljanja ljudi v trenutku, ko je bila v naši življenjski okolici razglašena pandemija. V prvih dneh je snemanje potekalo še v živo, potem samo še po internetu in telefonu, še kasneje tako, da so se govorci sami posneli doma.Kaj razmišljamo, ko smo v samoizolaciji? Kako se počutimo v času, ki se je še ne tako dolgo nazaj zdel kot slab znanstveno fantastičen film? Kakšna bo prihodnost, ko bo enkrat končno prišla? O svojih strahovih in upih so razmišljali Patricija Maličev, Miha Šalehar, Maja Novak, Vasko Atanasovski, Lenart Kučić ...Bridka in hudomušna zgodba o odraščanju majhne deklice v medvojni in povojni Latviji. Bille je ustvarjalna deklica, ki odrašča na latvijskem podeželju v 30. letih 20. stoletja. Hrepeni po mamini ljubezni, je bistra in nadarjena, a zdi se, da tega nihče v njeni družini ne ceni. Dekletce se prebija skozi leta odraščanja, svet odraslih pa jo vedno znova razočara. Zanese se lahko predvsem nase in na svojo bujno domišljijo.Gre za priredbo delno avtobiografskega romana latvijske pisateljice, pesnice, esejistke in nominiranke za Nobelovo nagrado Vizme Belševice.