TV namigi: Disturbia, Raimonds Pauls in Moj avtistični brat

Disturbia: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

ZDA, 2007. Režija: D.J. Caruso. Igrajo: Shia LaBeouf, Sarah Roemer, Carrie-Anne Moss, David Morse, Aaron Yoo. Krim. 125 min.

Kale živi sanjsko življenje vsakega najstnika. Časa ima na pretek, hišo samo zase, tu je tudi božanska nova soseda Ashley. Ima le eno težavo: doma ne sme zapustiti, saj zaradi svojih prestopkov prestaja hišni pripor. Da bi premagal dolgčas, začne vohuniti za Ashley, a dekle ga zasači. Proti vsem pričakovanjem se ji zdi njegov hobi zanimiv in pridruži se mu pri opazovanju soseske. Igra postane smrtno resna, ko začneta sumiti, da je sosed serijski morilec.

Filmu, katerega koproducent je Steven Spielberg, so kritiki očitali, da se iz blažjega trilerja neupravičeno prevesi v krvavo grozljivko.

V nenehnem pogonu: Raimonds Pauls: TV SLO 2 ob 20.05

Perpetuum Mobile. Raimonds Pauls. Latvija, 2021. Režija: Verhoustinskis Andrejs. Dok. odd. 60 min.

Najbolj priljubljeni latvijski skladatelj in pianist Raimond Pauls je januarja 2021 praznoval 85. rojstni dan. Njegova priljubljenost sega od Latvije preko Rusije do Japonske, kjer mu je njegova pesem One Million Roses prinesla tudi častni naziv. Njegova srce pripada jazzovski glasbi. Na odru sodeluje s svetovno znanimi latvijskimi zvezdami od sopranistke Eline Garanča do organistke Ivete Apkalne.

Televizijska ekipa ga je spremljala med pandemijo in posnela njegov filmski portet.

Moj avtistični starejši brat in jaz: TV SLO 2 ob 19.00

My Autistic Big Brother and Me. VB., 2018. Dok. odd. 50 min.

Dokumentarec nudi redko priložnost: zelo intimen pogled v življenje odraslega moškega s hudo obliko avtizma.

Spencer je zares srečen, kadar svobodno osvaja vrhove okoliškega hribovja, vendar potrebuje neprestano pomoč tako pri umivanju in oblačenju kot hranjenju. Brezpogojno ljubezen in neomajno predanost mu je vse do smrti nudila mama, pridružili so se ji osebni asistenti, naposled sta vlogo spremljevalca prevzela Spencerjeva sestra in njen soprog. Film je štiri leta pripravljal Spencerjev mlajši brat.