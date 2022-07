TV namigi: Dobra karma, Reka med nami in Skrivnost svobode

Torek, 26. julija

Bolnišnica dobre karme: TV SLO 1 ob 20.00

Good Karma Hospital. VB, 2022. 4. sezona. 1/6. Režija: Philip John. Igrajo: Amanda Redman, Amrita Acharia, Nimmi Harasgama, Darshan Jariwala, Neil Morrissey. TV-serija. 50 min.

Lydia Fonseca še naprej odločno vodi Bolnišnico dobre karme. Z Gregom zaživita skupaj, a njemu grozi deportacija, saj mu je potekel vizum. Vendarle ima možnost, da bi ostal v Indiji, toda na poti do rešitve ju čaka še veliko preprek. Ruby skuša preboleti Gabrielov odhod in v prihodnost gleda z negotovostjo, negativno energijo pa sprošča z vadbo boksa. Zdravniški ekipi se pridružita mlada Samir in Niki. Kot vsaka družina se tudi osebje bolnišnice spopada z vzponi in padci, a jih združujejo skupna skrb za bolnike, medsebojno spoštovanje in prijateljstvo.

Reka med nami TV SLO 1 ob 20.50

The River Between Us. Nem., 2021. Režija: Carl Gierstorfer. Dok. odd. 65 min.

Reka med nami Foto Tv Slo

Perujska Amazonija spada med najbolj biotsko raznovrstne kraje na svetu in je dom še zadnjih ljudstev, ki živijo odrezana od sodobnega sveta. V osamo so se pred več kot stotimi leti zatekla pred okrutnim izkoriščanjem, zasužnjevanjem in nasiljem podjetij, ki so tu pridobivala naravni kavčuk za cvetočo avtomobilsko industrijo.

A zadnja leta so stiki med pripadniki skupine Mashco Piro in staroselsko skupnostjo z druge strani reke, ki je sprejela norme t. i. civiliziranega sveta, pogostejši. Režiser Carl Gierstorfer razišče, kakšna usoda čaka prve in druge, saj prav vse ogrožajo izsekavanje gozda, rudarjenje zlata in preprodajalci drog.

Skrivnost svobode: TV SLO 2 ob 22.50

Das Geheimnis der Freiheit: Berthold Beitz. Nem., 2020. Režija: Dror Zahavi. Igrajo: Sven-Eric Bechtolf, Edgar Selge, Christian Hockenbrink, Pierre Shrady. TV-drama. 90 min.

Skrivnost svobode Foto Tv Slo

Že več kot 20 let podjetje Krupp vodi direktor Berthold Beitz, ki je vselej uspešno reševal težave in ima tudi tokrat načrt; podjetje naj bi rešil z novo podobo. Za to najme Gola Manna, zgodovinarja, tretjega sina slavnega Thomasa Manna.

Golo začne po Bertholdovih napotkih pisati zgodovino družine Krupp, ustanoviteljice jeklarne. Toda bolj kot se Golo poglablja v preteklost rodbine Krupp, bolj prihaja na svetlo Bertholdova osebna zgodba iz 2. svetovne vojne.