TV namigi: Dobrodošli v Marly-Gomont, Lebdenje in Ženska

Sreda, 14. julija

Dobrodošli v Marly-Gomont: TV SLO 1 ob 20.05

Lebdenje, baletna zgodba Rut Vavpotič: TV SLO 2 ob 20.00

Ženska: Planet TV ob 18.45

Leta 1975 je Afričan Seyolo Zantoko, študent medicine iz Kinšase ob reki Kongo, diplomiral v Franciji. Čeprav je imel obljubljeno službo zasebnega zdravnika pri afriškem diktatorju, je raje ostal v Franciji in sprejel prakso vaškega zdravnika v vasici severno od Pariza.K njemu se je kmalu preselila afriška družina, vsi so se veselili življenja v Parizu, zato so bili nemalo razočarani, ko jih je namesto veličastnega mesta pričakala »mokra in blatna« vas. Vaščani so se »črnega doktorja« najprej bali, saj takega pred tem še ni bilo v vasi. Toda Seyolo je odločen, da bo uspel ...Film pripoveduje zgodbo o prvi slovenski koreografki Rut Vavpotič. Rodila se je 2. marca 1908 v Idriji učiteljici baleta Marženi Pešan, ki je bila češkega rodu in akademskemu slikarju in scenografu Ivanu Vavpotiču. Po končanem šolanju je delala z različnimi svetovno znanimi koreografi: z Michaelom Fokinom, Kurtom Joosom in Bronislavo Nižinsko, plesala je s pomembnimi solisti in sodelovala v odmevnih baletnih ansamblih.Rut sta v filmu upodobili balerina Ana Klašnja in igralka Aleksandra Balmazovič, njenega očeta Ivana Vavpotiča pa Brane Grubar. Sodelujejo tudi strokovnjaki Milček Komelj, Danica Dolinar, Tea Rogelj, Štefan Vevar in Benjamin Virc ter Rutina prijateljica Živa Ogrin.Drugo sezono je sklenila grozljiva prometna nesreča, v kateri se je težak tovornjak z velikansko hitrostjo zaletel v avto, v katerem so se peljali Bahar, Sarp, Hatice in Arif, ki je sedel za volanom.Že po začetnih kadrih prvega dela tretje sezone je jasno, da sta nesrečo zagotovo preživela Bahar in Arif, vprašanje pa je, kakšna usoda čaka Hatice in Sarpa, ki pristaneta v operacijski dvorani: ure minevajo, a vrata ostajajo zaprta …