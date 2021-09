TV namigi: Dosje, Resnica in Izrael 1945-1967

Torek, 21. septembra

Dosje: V žrelu kapitala: TV SLO 1 ob 21.00

Resnica: TV SLO 2 ob 20.05

Resnica Foto Tv Slo





Izrael 1945-1967: Dvakrat obljubljena dežela: TV SLO 2 ob 23.15

Izrael 1945-1967: Dvakrat obljubljena dežela Foto Tv Slo

Tri četrt stoletja je Salonit zastrupljal pljuča tisočih delavcev in okoliških prebivalcev s smrtonosnim azbestom, nato z rakotvornim stirenom, že od osemdesetih let prejšnjega stoletja s sežiganjem odpadkov … V Salonitu, ki je zdaj v avstrijski in italijanski lasti, na leto sežgejo 109 tisoč ton odpadkov, 16 tisoč ton je nevarnih. In še več bi jih radi. Cementarna – sosežigalnica pa ima ohlapnejša merila kot specializirane sežigalnice. Proti temu je ostro protestiralo 600 zdravnikov iz vse Slovenije.»Kapital je tu glaven. Oni diktirajo. Oni se nam smejijo. Mi lahko govorimo na televiziji, kar hočemo. Toda spremenilo se ne bo nič,« pravi eden od sogovornikov v oddaji.Piše se leto 2004 in ZDA so sredi vrhunca predvolilne vročice. Vprašanje za milijonov dolarjev se glasi: Bo predsednik George Bush mlajši še enkrat izvoljen? Ekipa ene od trdnjav ameriškega novinarstva, oddaje 60 minut TV mreže CBS, najde dokaze, da se je predsednik med letoma 1968 in 1974 izogibal vojaški obveznosti. Na čelu raziskovalne ekipe sta izkušena producentka Mary Maples in legendarni voditelj Dan Rather.Odlična ekipa in zanimivo sporočilo, a predstavljeno preveč črno-belo in didaktično, da bi film naredil vtis, so rekli kritiki.Novembra 1947 je OZN izglasoval razdelitev Palestine. Nekaterim so se uresničile sanje, za druge je bil to začetek katastrofe. 70 let pozneje je Palestina še vedno odprta rana in bojišče dveh narodov.William Karel in Blanche Finger raziskujeta sodobno zgodovino in prvi dve desetletji hebrejske države od ustanovitve do šestdnevne vojne. V teh letih so bili postavljeni temelji sodobnega Izraela, bila so najpomembnejša leta za judovsko in arabsko skupnost in Bližnji vzhod v celoti.