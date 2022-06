TV namigi: Dvoboj, Tina in Leteča Holandca

Četrtek, 2 junija

Dvoboj

Vikendova ocena: 2 (od 5)

The Duel. ZDA, 2016. Režija: Kieran Darcy-Smith. Igrajo: Woody Harrelson, Liam Hemsworth, Alice Braga, Emory Cohen, Felicity Price. Drama. 130 min.

Leta 1887 je Teksas kraj resničnega divjega zahoda, polnega nasilja in legend. Abraham Brant (Harrelson), v svoji skupnosti znan kot Pridigar, je kot kakšen vodja kulta na čelu odmaknjenega mejnega mesteca Mount Hermon. Nedaleč od tam se začenja pojavljati sled umorov in trupel, naplavljenih na obrežje reke Rio Grande. Iz državljanske vojne utrjeni teksaški ranger David Kingston (Hemsworth) dobi nalogo izvidnika v Mount Hermonu, da bi našel vir skrivnostnih umorov. Po ironičnem spletu okoliščin je Abraham tisti človek, ki je v dvoboju ubil Davidovega očeta ...

Leteča Holandca

Vliegende Hollanders. Niz., 2020. 1/8. Režija: Joram Lürsen. Igrajo: Steef de Bot, Daan Schuurmans, Bram Suijker, Fedja van Huêt, Sanne-Samina Hanssen. TV-serija. 65 min.

Doslej najdražja nizozemska nadaljevanka je posneta po resničnih dogodkih. KLM je najstarejša letalska družba, ki še vedno obratuje in je ohranila prvotno ime do današnjih dni. Idealist Albert Plesman, prvi upravnik in kasneje direktor letalske družbe KLM, ter oportunist Anthony Fokker, pilot in izdelovalec letal, težko shajata skupaj, kljub vsemu v letih med 1919 in 1930 združita znanje in denar ter postavita temelje nizozemskega civilnega letalstva. Plesman je potreboval letala, da je KLM obratoval, Fokker pa velikega odjemalca, ki je kupoval njegova letala.

Tina

Tina. ZDA, 2021. Režija: Daniel Lindsay. Dok. film. 120 min.

Navdihujoč, čustven dokumentarec o eni največjih legend v svetu glasbe, Tini Turner. Tinina pot od trnja do zvezd je neprekosljiva zgodba o zmagoslavnem premagovanju ovir. V filmu se med drugim pojavijo Angela Bassett, Oprah Winfrey, Kurt Loder, Katori Hall, Erwin Bach, Carl Arrington, Jimmy Thomas, Le'Juene Fletcher ... Film je posvečen Tininemu sinu Craigu Turnerju in Rhondi Graam, ki je bila Tinina osebna prijateljica in menedžerka njenih turnej kar 45 let.