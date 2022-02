TV namigi: Elizabeta, Lahko ohladimo Zemljo? in Ceausescu

Torek, 1. februarja

Elizabeta, nepremagljiva kraljica: TV SLO 1 ob 21.00

Elizabeth at 95: The Invincible Queen. VB, 2021. Režija: Storm Theunissen. Dok. odd. 55 min.

Britanska kraljica Elizabeta II., ki svoj prestol zaseda že od leta 1952, ko so jo kronali, staro komaj 25 let, velja za eno izmed najvplivnejših žensk na svetu. Kljub letom odločno vodi kraljevo družino in britansko monarhijo.

Dokumentarna oddaja predstavi, kako je Elizabeti II. uspelo oblikovati kraljevsko tržno znamko, ki se na lestvici največjih na svetu uvršča visoko – takoj za Facebookom, Amazonom, Googlom in Applom.

Lahko ohladimo Zemljo?: TV SLO 2 ob 20.00

Can We Cool the Planet. ZDA, 2020. Režija: Režija: Ben Kalina, Jen Schneider. Dok. film. 55 min.

Povprečna svetovna temperatura se je v zadnjih stotih letih povišala za eno stopinjo. Skrajno vreme in višajoča se gladina morja že povzročata nemire po svetu. Nadaljnje segrevanje planeta pa bi lahko ogrozilo človeško civilizacijo, menijo mnogi znanstveniki.

Ker le omejevanje škodljivih izpustov morda ne bo dovolj, da bi se izognili grozljivim posledicam podnebnih sprememb, vse večja skupina znanstvenikov in inženirjev razvija tehnologije, ki bi naš planet lahko ohladile …

Sojenje Ceausescuju: Ukradena revolucija: TV SLO 2 ob 23.15

Le proces des Ceaucescu - Une revolution volee. Fr., 2019. Režija: Vincent de Cointet. Dok. odd. 55 min.

Proti koncu leta 1989 je Romunijo zajela splošna ljudska vstaja oz. kontrarevolucija. V zadnjih dveh tednih iztekajočega leta so se vrstile demonstracije. Preobrat se je zgodil na množičnem zborovanju v Bukarešti, ki je bil sklican v podporo Ceaușescuju, vendar so ga sredi njegovega govora izžvižgali in je moral bežati.

Oddaja tri desetletja po padcu Ceausescujevega režima v Romuniji prinaša natančno rekonstrukcijo enega izmed najbolj krvavih dogodkov v času propada te diktature.