TV namigi: EMA 2021, Neločljiva prijatelja in Pri Črnem Petru

Lani je na Emi zmagala pevka Ana Soklič s pesmijo Voda, a zaradi koronavirusa je Pesem Evrovizije 2020 odpadla in Ana ni mogla predstaviti svoje pesmi na odru v Rotterdamu. Ana bo tako naša predstavnica letos, vendar z novo pesmijo, ki jo bodo predstavili v oddaji. Pesem je bila sicer izbrana izmed 191 poslanimi na javno vabilo.Poleg tega bosta voditelja gledalce popeljala skozi zgodovino najbolj odmevnih slovenskih in jugoslovanskih nastopov, saj se letos spominjamo 60. obletnice prvega nastopa nekdanje skupne države na Pesmi Evrovizije in Privškove Neke davne zvezde. Kaj želijo Ani na njeni letošnji evrovizijski poti proti Rotterdamu, pa nam bodo povedali naši nekdanji evrovizijski predstavniki.Film je argentinska predelava francoskega filma Prijatelja iz leta 2011.Življenji premožnega poslovneža Felipeja in revnega fičfiriča Tita ne bi mogli biti bolj različni, a usoda preplete njuni poti. Tetraplegik Felipe išče negovalca in naleti na Tita, ki mu služba v resnici ne leži, ampak denar dobi vnaprej, zato se skuša prikazati v najslabši luči. Toda Titova spontanost je Felipeju všeč, zato ga najame za stalno, prvotno nezaupanje med njima pa počasi prerašča v iskreno prijateljstvo.S četrto sezono v oddajo prihaja več novosti. Že znani druščini z Jasno Kuljaj na čelu se bosta med drugim pridružila gostilničar in njegova žena, nova lastnika gostilne, ki ju igrata Renato Jenček in Maja Blagovič. K novemu lastništvu spada seveda tudi obsežna prenova, zato so ustvarjalci oddaje studio spremenili v pravi mestni trg, ki bo prizorišče za glasbene nastope, te pa bo spremljal igrani del s starimi in novimi junaki zabavne oddaje.V prvi oddaji bodo nastopili Gadi ter ansambla Biseri in Topliška pomlad, z zimzelenimi melodijami pa bomo uživali z legendarno skupino Gu-gu. V studio prihaja tudi Sanja Grohar, ki bo nastopila s svojo pesmijo, z njo pa bodo tudi pokramljali.