TV namigi: Exatlon Slovenija, Kmetija in Drobci

Ponedeljek, 6. septembra

Exatlon Slovenija: Planet TV ob 19.45

Kmetija: POP TV ob 21.00

Kmetija Foto Pro Plus



Drobci: Fox ob 22.00

Drobci Foto Fox

Exatlon je športna televizijska preizkušnja, ki bo najbolj pogumne in fizično pripravljene tekmovalce ter tekmovalke popeljala v eksotično Dominikansko republiko. V tem tekmovanju se bosta tako ekipno kot individualno pomerili rdeča in modra ekipa, dva najboljša tekmovalca, moški in ženska, pa bosta na koncu prejela vsak po 50.000 evrov.Rdečo ekipo sestavljajo Nives Orešnik, Andrei Lenart, Aleksandra Podgoršek, Igor Mikić, Pina Umek, Denis Porčič - Chorchyp, Marjanca Polutnik in Franko Bajc. Modro ekipo pa sestavljajo Luka Turk, Eva Peternelj, Alen Lamper, Sanja Novak, Nik Korošec, Alja Šlebnik, Gregor Divjak in Katarina Jerše.Na televizijske zaslone se po dveh letih vrača resničnostni šov Kmetija. Glealci bodo spoznali dvajset tekmovalcev, ki se bodo borili za zmago in 50.000 evrov.V prvi oddaji se bo predstavilo šestnajst tekmovalcev, naknadno pa se jim bodo pridružili še štirje. Med tekmovalci bo nekaj že znanih obrazov, med drugim dve tekmovalki iz nedavnega Sanjskega moškega, in nekaj novih, med njimi sta tudi dva para. Tudi letos bo niti med tekmovalci povezovala voditeljica Natalija Bratkovič.Na koncu zadnje sezone sta zmagovalca, brata Jan in Tilen Klobasa, prejela skrivnostno pismo, ki je že namigovalo na dogajanja v novi sezoni priljubljenega šova.Ko z neba začnejo padati skrivnostni drobci, mora skrivna mednarodna agencija ugotoviti, kaj so, od kod prihajajo in še najpomembneje – kaj zmorejo.Britanska agentka Finola Jones in ameriški agent Bryan Beneventi sta partnerja z zelo različnimi slogi – ona je topla, intuitivna in pozorna na podrobnosti, on pa je očarljiv, samozavesten in zadržan. A nimata druge izbire, kot da si zaupata, medtem ko sledita drobcem, ki so razpršeni po vsej zahodni polobli.