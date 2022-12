TV namigi: Gora med nama, Vdove in Tu je bila Britt-Marie

Nedelja, 18. decembra

Gora med nama: Planet TV ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

The Mountain Between Us. ZDA, 2017. Režija: Hany Abu-Assad. Igrajo: Idris Elba, Kate Winslet, Beau Bridges, Dermot Mulroney, Linda Sorensen. Drama. 130 min.

Popolna neznanca Ben in Alex najameta majhno zasebno letalo, potem ko jima zaradi slabega vremena odpovedo polet. Privlačni novinarki se mudi domov na lastno poroko, skrbnemu kirurgu pa k pacientom in napovedanim operacijam. Toda njuno letalo strmoglavi v gorah. Pilot umre in edina potnika, ki sta se spoznala šele pred slabimi štirimi urami v čakalnici letališča, obtičita sredi zasnežene divjine. Ko ugotovita, da pomoči ne bo, se poškodovana odpravita na več sto kilometrov dolgo pot, ki ju bo za vedno spremenila ...

Ne ravno prepričljiva zgodba, a odlično odigrana!

Vdove: TV SLO 2 ob 23.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Widows. ZDA, 2018. Režija: Steve McQueen. Igrajo: Viola Davis, Michelle Rodriguez, Elizabeth Debicki, Liam Neeson, Jon Bernthal. Krim. 120 min.

Zgodba o štirih ženskah, ki nimajo nič skupnega, razen velikega dolga, ki je nastal zaradi kriminalne dejavnosti njihovih pokojnih mož. Življenje so izgubili v spodletelem ropu, zato vdovam ne preostane drugega, kot da se na podlagi zapiskov vodje tolpe lotijo istega podviga. A vdove niti niso usposobljene za tako dejanje niti ni jasno, ali so vsi možje res pokojni.

Triler o kriminalu, strasti in korupciji, ki ga je režiral Steve Mcqueen, trenutno verjetno najbolj popularen angleški režiser, sicer temelji na istoimenski TV-seriji iz 80. let.

Tu je bila Britt-Marie: TV SLO 1 ob 15.15

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Britt-Mari var här. Šved., 2019. Režija: Tuva Novotny. Igrajo: Pernilla August, Vera Vitali, Peter Haber, Olle Sarri, Malin Levanon. Kom. 105 min.

Tu je bila Britt-Marie Foto Tv Slo

Britt-Marie je z redom in rutino obsedena 63-letna švedska gospodinja, ki po štiridesetih letih zakona zapusti nezvestega moža. Prisiljena je sprejeti edino službo, ki je na voljo v zakotnem, propadajočem mestecu Borg.

V sklopu njene nove zaposlitve je treniranje otroške nogometne ekipe. Britt-Marie nima pojma o nogometu in otrocih, zato se najprej loti tistega, kar obvlada: čiščenja rekreacijskega centra. Postopoma se začnejo zlagati tudi preostali koščki njenega življenja.