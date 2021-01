TV namigi: Gospod Gacy, Boris, Milena, Radko, Ko gre po zlu

Ponedeljek, 18. januarja



Dragi gospod Gacy: Planet TV 2 ob 21.10



Boris, Milena, Radko: TV SLO 2 ob 22.30

Boris, Milena, Radko Foto Tv Slo



Ko gre vse po zlu: HBO ob 21.25

Ko gre vse po zlu Foto HBO

Leto 1993. Nadpovprečni študent Jason Moss, ki ga močno zanimajo serijski umori, se odloči, da bo za predmet kriminologije napisal raziskovalno nalogo o serijskem morilcu Johnu Waynu Gacyju, ki je obsojen na smrt in bo čez šest mesecev usmrčen. Jasonov profesor kriminologije meni, da je tema o serijskih morilcih že preveč izčrpana, zato mora najti svež pristop k pisanju naloge.Jason si tako začne dopisovati z Gacyjem, v pismih se mu predstavi kot ranljiv mladenič iz neurejenih družinskih razmer, saj je to tipična Gacyjeva žrtev. Čeprav ga posvarijo, je Jason samozavesten ...Ljubezenski trikotnik med upokojeno igralko, njenim možem novinarjem in njenim ljubimcem, upokojenim kapitanom dolge plovbe, razburka strasti tako med udeleženci kot med opazovalci. Glede na dejstvo, da so vsi trije protagonisti že krepko v zrelih letih, se postavlja vprašanje, ali so tovrstne erotične in ljubezenske peripetije pri teh letih sploh še primerne. Ali pa, nasprotno, opozarjajo, da življenje ne varčuje s presenečenji, čeprav niso zmeraj prijetna.Duhovita dramska predstava nasprašuje tudi o našem odnosu do življenja, ki ga vse preradi jemljemo kot samoumevno.Ameriška družina Billie, Pete in njuna sinova so na počitnicah v švicarskih Alpah, ko se med zajtrkom na terasi prestižnega smučarskega letovišča z bližnje gore sproži mogočen plaz.Kar naj bi bila skrbno nadzorovana turistična atrakcija, se v nekem trenutku zdi smrtno nevarna situacija. Billie skuša svoja otroka zaščititi s telesom, Pete pa pograbi mobilnik in strahopetno pobegne od mize. Ko se čez nekaj trenutkov snežna meglica razblini, skuša dajati vtis, da se ni zgodilo nič posebnega ...