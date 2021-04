TV namigi: Hudičeve igre, Z ljubeznijo, Simon in Tri sekunde

Sobota, 10. aprila



Hudičeve igre: TV SLO 1 ob 21.25





Z ljubeznijo, Simon: Planet TV ob 21.25





Tri sekunde: TV SLO 2 ob 20.05

Tri sekunde Foto Tv Slo

Serija je posneta po romanu Guida Marie Brere in se dogaja leta 2011.Dominic Morgan je generalni direktor investicijske banke NYL in mentor Massima Ruggere, ambicioznega in neustrašnega novinca v svetu finančnega trgovanja, ki je po uspešnem poslu v Londonu na pragu napredovanja. A njegovo življenje se obrne na glavo, ko ga osumijo umora tekmeca Edwarda Stuarta. Znajde se v središču svetovne finančne zarote, Massimo skuša odkriti, kdo mu je podtaknil umor in pri tem naleti na finančno-politične spletke svetovnih razsežnosti.Vsakdo si zasluži sijajno ljubezensko zgodbo, ampak za sedemnajstletnega srednješolca Simona je malce bolj zapleteno. Čeprav ima razumevajočo in toplo družino, zveste in dobre prijatelje, pravzaprav vse, kar bi si lahko želel, si nikomur ne upa zaupati, da je gej.Poleg tega ne pozna prave identitete anonimnega sošolca, v katerega se je zaljubil na spletu. Reševanje obeh težav prinese duhovite, strašljive in ključne življenjske preobrate. Ko skrivnost postane ogrožena, se mora soočiti z vsemi in se javno ter osebno sprijazniti s svojo resnično naravo.Drama je posneta po resničnih dogodkih na poletnih olimpijskih igrah v Münchnu leta 1972.Žal so se igre ljudem najbolj vtisnile v spomin zaradi krvavega napada palestinskih teroristov na izraelske športnike, a znane so tudi po tem, da je ameriški plavalec Mark Spitz kot prvi športnik v zgodovini osvojil sedem zlatih kolajn in da je bila na sporedu tudi izjemno pomembna košarkarska tekma med Združenimi državami in Sovjetsko zvezo. Šlo je za košarkarski finale in zmaga je med hladno vojno pomenila velik prestiž.