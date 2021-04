TV namigi: Igram, sem, Rešeni pred izumrtjem in Domnevno kriv

Torek, 20. aprila

Igram, sem: TV SLO 2 ob 21.00

Rešeni pred izumrtjem: TV SLO 1 ob 20.55

Rešeni pred izumrtjem Foto Tv Slo

Japonska: domnevno kriv?: TV SLO 2 ob 20.00

Japonska: Domnevno kriv? Foto Tv Slo

Lina, Niko in Luka so igralci, ki se izgubijo v svojih likih. Prva doda vlogi tatice prave kraje, drugi med raziskovanjem brezdomskega življenja najde notranji mir, tretji se tako kot njegov junak v žajfnici zaljubi v svojo srečno poročeno soigralko.Njihove zgodbe niso povezane, saj se vsaka dogaja v svojem mestu – Sarajevu, Ljubljani in Zagrebu – pri čemer kraj dodatno zaznamuje njihove usode. Nobena epizoda filma nima tradicionalne strukture in tudi noben junak ni deležen klasičnega srečnega konca, a vsak od njih ima zanimivo pot, ki prinese nekakšno katarzo. Igralci se posebej izkažejo, črno-bele podobe pa so navdušujoče izpiljene.Oddaja, ki je nastala v sodelovanju z EBU-jem in desetimi nacionalnimi televizijami, bo predstavila spodbudne okoljevarstvene zgodbe evropske celine, tudi iz Slovenije. Gre za zelo poseben vseevropski naravoslovni projekt.V Evropi živi kar 546 vrst sladkovodnih rib. Skoraj 80 odstotkov jih ne najdemo nikjer drugje na svetu. Skoraj polovici resno grozi izumrtje. V slikoviti Vipavski dolini v Sloveniji raziskovalci obnavljajo habitat lokalizirane in ogrožene primorske podusti, znane tudi pod imenom lasca, ki živi le v Sloveniji in Italiji. Njihova dognanja, pridobljena s prizadevanji za rešitev te ribe, lahko uporabijo v drugih sladkovodnih ekosistemih po vsej Evropi.Japonska ima eno od najnižjih stopenj kriminalitete na svetu, a tudi osupljivo represiven zaporniški sistem. Avtorji v oddaji razkrivajo podrobnosti iz zaporniškega življenja.Zaporniki morajo do svojih delovnih mest prikorakati v ravnih vrstah. Njihov pogled se ne sme srečati s pogledom paznika. Zunaj strogo odmerjenega časa za rekreacijo morajo biti čisto tiho. Strogo ravnanje v priporu nekatere privede do priznanj za dejanja, ki jih niso storili. Prav to se je zgodilo moškemu, ki je bil obsojen na smrt ...