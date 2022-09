TV namigi: Infiltriranec, Kimmy Schmidt in Nasilje svobode

Petek, 2. septembra

Infiltriranec: TV SLO 2 ob 21.45

Vikendova ocena: 4 (od 5)

The Infiltrator. VB/ZDA, 2016. Režija: Brad Furman. Igrajo: Bryan Cranston, John Leguizamo, Diane Kruger, Leanne Best, Daniel Mays, Tom Vaughan-Lawlor, Niall Hayes. Bio. film. 130 min.

Resnična zgodba, posneta po knjigi agenta ameriškega urada za boj proti drogam Roberta Mazurja, ki se je v 80. letih prejšnjega stoletja vtihotapil v najbolj nevarne kolumbijske mamilarske združbe.

Ko predsednik ZDA Nixon napove vojno drogam, Robert pristane v skrivni skupini, ki se mora infiltrirati med kriminalce. Robert si spremeni ime, del njegove nove identitete pa sta tudi lepa žena Kathy in pretkani partner Emir. Po začetnih uspehih jih čaka največji izziv kariere – v svoje spletke poskušajo ujeti največjega šefa tihotapcev mamil, razvpitega Pabla Escobarja.

Nezlomljiva Kimmy Schmidt: Brio ob 22.00

Unbreakable Kimmy Schmidt. ZDA, 2015. 1. sezona. 1/13. Režija: Tristram Shapeero. Igrajo: Ellie Kemper, Tituss Burgess, Carol Kane, Jane Krakowski, Lauren Adams. Hum. nan. 30 min.

Simpatična Kimmy je bila kot najstnica ugrabljena in nato dolga leta ujetnica v bunkerju, kjer jo je karizmatični duhovnik skupaj s še tremi dekleti prepričeval, da se je zgodila apokalipsa. Po rešitvi iz zaklonišča se odloči, da bo izkusila življenje in se preselila v New York, kjer si za sostanovalca najde Titusa, obubožanega geja z broadwayskimi ambicijami, in delo kot asistentka bolestno nadute žene bogataša Jacqueline.

Izvirna serija, katere soavtorica je Tina Fey, je neznansko duhovita, odlikuje pa jo tudi odlična igra glavne protagonistke.

Nasilje svobode: TV SLO 1 ob 22.45

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Faustrecht der Freiheit. Nem. 1975. Režija: Rainer Werner Fassbinder. Igrajo: Rainer Werner Fassbinder, Peter Chatel, Karlheinz Böhm, Adrian Hoven, Christiane Maybach. Drama. 125 min.

Neusmiljena kritika meščanskega sloja in prelomno delo za LGBT-kinematografijo.

Mladi Franz Bieberkopf, znan tudi kot Fox, je prisrčen homoseksualec in delavec, ki mu nenehno primanjkuje denarja. Nekega dne se mu nasmehne sreča, ko na loteriji zadene veliko nagrado. Z novim bogastvom se prebije v visoke kroge in začne romanco s čednim, izobraženim, a dvoličnim Eugenom.